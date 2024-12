Fonseca avverte i suoi per Milan Sassuolo, poi una rivelazione su Emerson Royal

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Sassuolo, una squadra tutt’altro che semplice.

Tempo nuovamente di scendere in campo per il Milan di Paulo Fonseca che domani sera affronterà il Sassuolo capolista di serie B, squadra in costante crescita e che rappresenta comunque un ostacolo per i colori rossoneri. Il tecnico del Milan ha parlato in questi minuti ai microfoni di Milan Tv ed ha trattato di tanti temi.

Dopo alcune dichiarazioni per Edoardo Bove, giocatore che Fonseca ha lanciato in serie A a Roma il tecnico rossonero ha parlato della sfida ed ha avuto parole molto interessanti: “Il Milan non vince questa competizioni da tempo, abbiamo ambizioni ben chiare e sappiamo cosa fare, bisogna arrivare almeno in finale nel torneo”.

Il tecnico ha elogiato i rivali sottolineando che parliamo di una squadra che gioca in serie B ma ha tanti giocatori di serie A e a riguardo ha commentato: “Il Sassuolo? Per me non è una squadra di serie B, hanno tanti giocatori che sono di serie A, avete parlato di Berardi ma ce ne sono altri. Basta guardare la loro ultima partita di coppa, hanno battuto 2 a 0 il Lecce e loro sono una squadra di serie A. Abbiamo studiato loro, ho detto ai giocatori che ci aspettiamo una partita difficile”.

Milan, Fonseca sul turnover e un elogio a due rossoneri

Il tecnico rossonero ha parlato del turnover che dovrà per forza fare e degli assenti ormai annunciati per la sfida in programma domani sera: “Dobbiamo fare il turnover perchè abbiamo giocato 2 giorni fa e altrimenti incorriamo in problemi fisici. Ho fiducia in tutti i giocatori, cambieremo qualcosa ma sempre provando a mettere i migliori giocatori in campo”. Fonseca ha confermato che non ci saranno Maignan e Theo Hernandez, il primo avrà un piccolo intervento ai denti mentre Theo è alle prese con una contusione e sta recuperando. Fonseca ha poi parlato di Milan Empoli:

“Sensazioni dopo Milan Empoli? Sono soddisfatto di quella partita, è stata una partita equilibrata ma dove abbiamo creato tante occasioni ed intensità. Penso che siamo sulla strada giusta, dobbiamo lavorare tutti i giorni per migliorare e per avere la miglior squadra possibile. Penso che la squadra ha fatto bene nell’ultima partita e dobbiamo farlo più volte”.

Il tecnico ha poi elogiato Thiaw ed Emerson Royal e ha sottolineato: “Sono totalmente d’accordo sul fatto che meritano fiducia, Malick vive un gran momento sia dal punto di vista difensivo che di gestione. Emerson è in crescita, bisogna capirlo. Lui è arrivato dopo e la serie A è totalmente diversa rispetto alla Premier, non ha avuto tempo per integrarsi ma le ultime gare dimostrano che parliamo di un giocatore in crescita e anche i tifosi lo capiscono. Per i giocatori è importante avere il sostegno dei tifosi”.