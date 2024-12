Infortunio Morata, altro caso al Milan: è successo altre 3 volte

Il nuovo ko di Alvaro Morata non è di sicuro una buona notizia per il Milan e i suoi tifosi: lo stop ha aperto un nuovo caso

Il Milan ha solo un risultato utile contro il Verona ed è la vittoria. I rossoneri non possono più sbagliare se vogliono recuperare terreno rispetto alle prime della classe e Paulo Fonseca ha necessità dei tre punti anche per salvare la sua panchina, che è tornata a traballare negli ultimi giorni.

Oltre a Christian Pulisic, c’è un altro big in casa rossonera che non sarà del match. Si tratta di Alvaro Morata, un’assenza pesante per il tecnico del Milan, che dovrà risistemare ancora una volta l’attacco.

Fonseca deve ripensare l’attacco: Abraham titolare

Il forfait dell’ex Real Madrid e Juventus impone altre scelte per il Milan in attacco. Alla fine, dal primo minuto dovrebbe esserci Tammy Abraham: l’inglese avrà una nuova chance di mettersi in mostra, mentre alle sue spalle dovrebbe agire Liberali, confermato rispetto all’ultimo impegno in Serie A.

In molti avrebbero voluto vedere ancora in azione Camarda, stavolta dal primo minuto, ma per il giovanissimo bomber potrebbe esserci comunque uno spezzone in cui mostrare tutte le sue doti – chissà non riesca anche a trovare il gol in questo caso.

Tornando a Morata, i tifosi e gli addetti ai lavori stanno parlando parecchio delle sue condizioni fisiche, perché è già il quarto infortunio che lo spagnolo subisce in questa stagione, e di conseguenza è la quarta volta che Fonseca dovrà scendere in campo senza il suo attaccante principe. Non si tratta di un ko grave in questo caso, ma fa comunque discutere.

Infortunio Morata, i dati e la sfortuna

Il primo ko è stato probabilmente quello più grave: si è trattato di una lesione di basso grado al retto femorale sinistro, che l’ha tenuto ai box per quasi un mese tra metà agosto e metà settembre. Per trovare un altro infortunio, bisogna arrivare a novembre, quando si è fermato per cinque giorni per un trauma cranico, con una partita saltata.

Dall’11 al 14 dicembre poi, ha dovuto saltare un altro match per un piccolo problema muscolare. Stavolta, non sarà del match per una tonsillite. Dalla tipologia di infortuni si capisce che si tratta più che altro di sfortuna rispetto alle condizioni fisiche carenti. Certo, ora il Milan deve andare alla ricerca di continuità e passa anche da Morata.