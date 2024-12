Infortunio Pulisic, cambiano i tempi di recupero: quando torna

L’infortunio accusato da Christian Pulisic ha lasciato il Milan senza uno dei migliori calciatori della squadra in questa stagione: cambiano i tempi di recupero

Il Milan è chiamato a reagire e trovare finalmente la continuità attesa, in una stagione in cui stanno regnando continui alti e bassi e non si riesce a trovare il filotto di risultati positivi che tanto servirebbe in campionato. Nel grigiore di un’annata che rischia di non avere grandi acuti, la certezza di Fonseca, almeno fino a questo momento, è stato Christian Pulisic.

Il calciatore americano è già a quota 5 gol e 5 assist in Serie A ed è stato decisivo in tutte le serate più importanti vissute dal club rossonero, sia in campionato, sia in Champions League. Insomma, l’allenatore – di cui si continua a parlare in ottica esonero – spera di recuperarlo al più presto, visto che per ora resta ai box.

Infortunio Pulisic, il calendario del Milan e la necessità di uscire dalla crisi

Partendo dalla posizione di finto esterno destro, Pulisic ha avuto fin dalle prime partite la licenza di tagliare il campo e fare male alla difesa avversaria con un ruolo poco prevedibile e molto difficile da leggere. È successo anche contro l’Inter, quando una sua serpentina ha aperto le marcature.

Contro l’Atalanta, però, l’americano ha accusato un problema al polpaccio che l’ha costretto subito a lasciare il campo. Dopo gli esami strumentali del caso, si è scoperto che lo stop non era affatto breve e sarebbe dovuto restare a riposo per diverse settimane.

Non ci sarà sicuramente nella prossima partita che si giocherà venerdì sera contro il Verona, ma nelle ultime ore è arrivata un’importante novità sul recupero del trequartista di Fonseca.

Il 2025 dell’ex Chelsea potrebbe non essere finito

Negli ultimi giorni, sembrava che Pulisic non ce l’avrebbe proprio fatta a tornare in campo prima dell’inizio del 2025, e quindi in occasione della Supercoppa italiana, in cui il Milan vuole essere protagonista.

Invece, secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, esiste la possibilità che l’ex Chelsea torni tra i convocati già per l’ultima partita del 2024 contro la Roma. Certo, nessuno ha intenzione di correre troppi rischi, anche perché il polpaccio è un muscolo che spesso dà noie con ricadute, ma almeno per la panchina, Pulisic potrebbe esserci per i giallorossi. E uno spezzone sarebbe utile anche a prepararsi per la Supercoppa.