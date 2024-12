Mercato Milan, sfuma subito il sogno dei tifosi: la stella verso il PSG

In casa Milan stanno valutando con attenzione un nome ma c’è fin troppa concorrenza. Le ultime dichiarazioni fanno piuttosto rumore.

La stagione del Milan è stata finora molto al di sotto delle attese e il club rossonero continua a faticare a più riprese. La strategia del Milan degli ultimi anni ha visto la società puntare su giovani promesse, magari è arrivato qualche nome promettente ma i risultati non convincono e anche l’ultima sessione ha visto diverse delusioni per il club.

E’ stato ormai appurato che il Milan valuta l’innesto di un esterno offensivo, affare possibile soprattutto in caso di cessione di uno tra Chukwueze ed Okafor. I due sono da un anno e mezzo al Milan ma hanno sempre faticato e la società attende offerte per puntare su altri profili. Specialmente il nigeriano ha mercato in Spagna e potrebbe tornare nel campionato che lo ha lanciato tra i grandi.

Negli ultimi giorni il club rossonero è stato accostato al giovane talento del Monaco Maghnes Akliouche, esterno offensivo di grande prospettiva che piace a diversi club italiani ed europei, il Milan c’è ma parliamo di un investimento importante che potrebbe arrivare solo in caso di cessioni illustri. L’affare per il giocatore sembrerebbe però partire in forte salita.

Mercato Milan, il Psg piomba sul fuoriclasse

Il classe 2002 è esploso nella scorsa stagione dove ha fatto 7 gol in campionato e anche in questa prima parte del campionato 2024/2025 ha dimostrato parte del suo talento. Secondo quanto riportano in Francia, in particolare il portale Footmercato, il Psg di Al Khelaifi è pronto all’assalto già a gennaio per il giovane talento, un giocatore che viene valutato circa 35-40 milioni di euro. Akliouche piace sia al Psg che in Premier League e quindi la concorrenza per il Milan rischia di complicare eventuali affari di mercato.

Il club parigino d’altronde ha cambiato da qualche tempo strategia e piuttosto che puntare su nomi affermati del mercato mondiale è pronto a puntare su giovani in rampa di lancio e Akliouche è uno di questi. Il giocatore piace a Furlani e Ibra ma la concorrenza è folta e il Milan vede l’obiettivo allontanarsi.

Anche perchè parliamo di un investimento per giugno, a gennaio è quasi impossibile come affare e la società rossonera potrebbe virare quindi su altri obiettivi nei prossimi mesi. Quel che è certo è che l’esterno offensivo è una priorità, difficilmente per gennaio ma ci sarà un assalto a giugno.