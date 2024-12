Milan, 50 milioni per Reijnders: la decisione dei rossoneri

Parte l’assalto a Tijjani Reijnders: il centrocampista olandese decisivo a Verona finisce nel mirino del Manchester City

Decisivo nella vittoria sul campo dell’Hellas Verona, Tijjani Reijnders è un obiettivo concreto per il calciomercato del Manchester City di Pep Guardiola.

La stagione del Milan targato Paulo Fonseca finora è stata contraddistinta da alti e bassi. Un rendimento altalenante quello della formazione rossonera, ad eccezione di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese, al suo secondo anno in rossonero, fino a questo momento ha rappresentato una vera e propria garanzia per il Diavolo. Arrivato a Milano nell’estate del 2023 dall’Az Alkmaar per oltre 20 milioni di euro, quest’anno l’ex PEC Zwolle è diventato un vero e proprio faro per il centrocampo del Milan.

Un rendimento – quello del giocatore nativo di Zwolle – certificato dai numeri. Fino a questo momento, infatti, Tijjani Reijnders ha giocato ventidue partite tra campionato di Serie A, Champions League e Coppa Italia, lasciando decisamente il segno con un bottino tutto personale di otto gol e tre assist, oltre a una serie di importanti prestazioni. Un rendimento che non è passato inosservato in Italia e ovviamente nel resto del panorama calcistico europeo.

Calciomercato Milan, la scelta sul futuro di Reijnders

In questi giorni, del resto, il nome di Tijjani Reijnders è stato accostato a diversi club, uno su tutti il Manchester City di Pep Guardiola. In particolar modo, la compagine dei Citizens avrebbe individuato il centrocampista olandese come innesto perfetto per la mediana.

Nei giorni scorsi si è parlato anche di una possibile offerta da 50 milioni di euro da parte del Manchester City per Tijiani Reijnders, una cifra tutt’altro che trascurabile e che permetterebbe al Milan di effettuare una importante plusvalenza con la cessione del centrocampista classe ’98.

Il Milan però non sembra essere affatto intenzionato a cedere Tijiani Reijnders, soprattutto a stagione in corso. Il giocatore, dal canto suo, si è legato all’ambiente rossonero e non partirà tanto facilmente. Un mix di ingredienti che rende possibile un imminente accordo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2028, con ingaggio raddoppiato dagli attuali 1,7 milioni l’anno a circa 3,5 milioni di euro annui netti, più ulteriori bonus.