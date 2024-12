Milan, che mazzata in vista della Supercoppa: Fonseca è ancora nei guai

Il Milan questa sera affronterà la Roma ma deve fare i conti con una serie di problematiche non da poco. Fonseca riflette sul da farsi.

Questa sera Milan e Roma si affronteranno a San Siro in una sfida delicata per entrambe. Il club rossonero necessita dei 3 punti che sarebbero fondamentali in chiave qualificazione Champions. In questa giornata la formazione di Fonseca può recuperare terreno su Atalanta e Lazio e in attesa della sfida tra Juventus e Fiorentina che andrà in scena tra poche ore. La stagione rossonera ha vissuto finora di alti e bassi ma il tecnico è alle prese con un problema non da poco. Ora la Roma e poi ci sarà la Supercoppa italiana ma Fonseca deve trovare una soluzione immediata.

Infortuni Milan, Fonseca ha un problema

Pochi giorni e comincerà il calciomercato di gennaio, il club potrebbe intervenire con qualche rinforzo per la rosa, specialmente nei reparti dove è in difficoltà. Il Milan potrebbe acquistare un centrocampista ad esempio ma soprattutto deve risolvere il problema infortuni. Un problema che va avanti da anni e che neanche la cura Fonseca è riuscita ad arginare.

Come riporta Sportmediaset il club ha un problema infortuni in vista dell’imminente scontro del 3 Gennaio contro la Juventus, semifinale della Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Il dubbio principale riguarda Christian Pulisic, stella del club alle prese con qualche problema nelle ultime settimane; l’americano – come confermato da Fonseca in conferenza – ha accusato un nuovo problema e per questo la sua presenza è in dubbio. Ma non è l’unico pensiero che preoccupa i tifosi del Milan.

Tanti dubbi per Fonseca in vista di Milan Juventus

Le scelte per questa sera contro la Roma sono confermate mentre vi sono ancora dubbi per quel che riguarda i prossimi impegni del club rossonero. Loftus Cheek è fermo da qualche settimana ma l’obiettivo è tornare almeno in panchina per la Juve, non ci saranno invece sicuramente Florenzi e Okafor. Il tecnico ha però due importanti dubbi che riguardano l’attacco.

Il principale rebus per il tecnico lusitano riguarda le condizioni del talento Rafa Leao. Il giocatore è uscito per infortunio domenica scorsa, le sue condizioni relegano grande incertezza e nessuno è certo dell’eventuale presenza di Rafa in Arabia. Un altro dubbio riguarda Luka Jovic, assente da settimane e il cui futuro anche a gennaio è ancora in forte bilico. Jovic non giocherà stasera con il Milan ma il giocatore dovrebbe recuperare per l’esperienza araba.