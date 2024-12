Milan, colpo dalla Serie A: beffa alla Juve, si chiude per 20 milioni

Il calciomercato del Milan entra nel vivo, secondo quelle che sono le notizie che riguardano i rinforzi che arriveranno in rossonero.

Svelato un colpo per 20 milioni a centrocampo dalla Serie A e con beffa alla Juventus, per quanto riguarda il futuro imminente, se si considera l’apertura della sessione invernale di questo calciomercato.

Per sistemare le cose nell’organico di Paulo Fonseca, che vede non pochi problemi tra le sue scelte personali e alcuni infortuni che hanno complicato la situazione interna all’organico stesso. Dalla Serie A arriva quella che è un’occasione importante per il calciomercato, sponsorizzata anche dal doppio ex, nonché leggenda del Milan, presente alla festa dei 125 anni a San Siro.

Milan: beffa alla Juventus sul colpo in Serie A

Beffa alla Juventus, raccontata e svelata da Tuttomercatoweb, per quello che è il colpo a centrocampo da parte del Milan.

Oltre alla situazione rinnovi sulla quale il Milan sta cercando di sistemare alcune cose, tra Theo Hernandez, Maignan e Reijnders, i rossoneri lavorano anche a quello che è il mercato in entrata.

A centrocampo serve con urgenza un vice-Fofana. È obbligato il Milan vista l’assenza di diversi centrocampisti. Uno tra questi, in Serie A, piace sia al Napoli che alla Juventus, ma con interesse anche da parte di Liverpool, Brentford e Brighton, spiegano dalla stessa fonte. Ad anticipare tutte potrebbe essere il Milan che, dal Genoa, prenderebbe Morten Frendrup a gennaio.

Calciomercato Milan: colpo a centrocampo per 20 milioni

Stando a quanto raccolto dalla stessa fonte, il Milan potrebbe mettere le mani sul cartellino di Morten Frendrup. Il centrocampista del Genoa è rimasto ai Grifoni dopo lo scossone vissuto prima con Albert Gudmundsson e poi su Retegui, con entrambi i calciatori che sono rispettivamente andati alla Fiorentina e all’Atalanta, in quelle che sono state le cessioni tra le più importanti in Serie A e che hanno visto lo stesso Genoa vivere una situazione difficile, dal loro addio. Perdere anche Frendrup sarebbe rischioso, nel corso di questa sessione di gennaio, ma l’operazione con 20 milioni di euro messi sul tavolo, potrebbe spingere i Grifoni a cedere appunto Frendrup, senza aspettare il finale di questa stagione e con il Milan che completerebbe così il proprio reparto in mezzo al campo.

Ultime sul colpo dal Genoa: lo sponsorizza anche l’ex leggenda del Milan

Presente ai 125 del Milan, uno tra le “Legends” ha così parlato del colpo Frendrup, dal Genoa, per i rossoneri. Evani non ha dubbi: “Hanno tolto il meglio al Genoa, Frendrup è l’unico giocatore di qualità rimasto. Parliamo di un calciatore che non segnerà tanti gol, ma che ha un notevole peso per quanto riguarda gli equilibri di squadra. Sicuramente è un giocatore che il Milan segue”.