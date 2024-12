Milan, doppia tegola: emergenza per la Supercoppa, i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Milan, con la tegola che adesso è doppia e mette la Supercoppa in emergenza, a poche settimane dall’evento in Arabia Saudita.

Sarà Final Four, nella quale il Milan spera di essere protagonista e con l’intento di dimenticare quanto di amaro c’è stato in campionato, visti gli alti e bassi della formazione di Paulo Fonseca. Una Final Four sul quale si accendono interrogativi, in merito al doppio infortunio venuto fuori nel corso dell’ultima giornata.

Perché, se da una parte c’era già il problema annunciato per Christian Pulisic, con i tempi di recupero che il Milan si augurano possano ridursi, dall’altra c’è un altro infortunio che preoccupa Fonseca e i suoi, in vista appunto di quelli che sono gli ultimi impegni del 2024 e con le date della Supercoppa cerchiate in rosso sul calendario.

Doppio infortunio, il Milan teme l’emergenza: la notizia

A riportare le ultime notizie sull’infortunio doppio al Milan, con annessi potenziali tempi di recupero, è Il Corriere dello Sport che spiega e svela quella che è la situazione interna al Milan.

Davanti si rischia l’emergenza per le ultime giornate di questo 2024 e con la Supercoppa in vista, nella Final Four in Arabia Saudita. Perché il fatto che abbia giocato Liberali è stato un chiaro segnale che, attingendo dal Milan Futuro, i rossoneri hanno problemi che emergono dall’infermeria di Milanello.

A Casa Milan, infatti, si spera di recuperare quanto prima non solo Christian Pulisic, ma anche Noah Okafor che in sostanza si è fatto male, come è stato notato nel corso della cena del Milan di lunedì sera quando, uscendo dal ristorante, si è visto zoppicare. Probabilmente, per lo svizzero, potrebbe essere finito il 2024.

Come sta Pulisic? Non è l’unico infortunio in Casa Milan

Come riferito dalla stessa fonte, il Milan quest’oggi si allena in vista dell’Hellas Verona, ma la preparazione che è già cominciata ieri ha visto l’assenza anche di Noah Okafor. Il talento della trequarti offensiva rischia di stare fuori per tutto il resto del 2024, così come Christian Pulisic. Per quanto riguarda l’americano sono attesi gli esami strumentali per capire, dopo la lesione al soleo del polpaccio destro, se rientrerà o meno per il 29 dicembre contro la Roma, come da programma. Altrimenti si rischia di vederlo fuori per quel che resta di questo 2024, con la Supercoppa che poi dovrà vederlo assoluto protagonista, visto l’importanza dell’evento in Arabia Saudita.

Ultime Milan: i tempi di recupero e le scelte in attacco

Noah Okafor è un altro dei calciatori fermi ai box. A differenza di Pulisic, potrebbe effettivamente prolungarsi il suo problema, col Milan che chiarirà quelle che sono le sue condizioni. Le stesse, che porterebbero Okafor ai box fino alla Supercoppa, con le sue condizioni che saranno poi da valutare con gli annessi tempi di recupero. Davanti potrebbe rivedersi, con l’Hellas Verona, quanto si è già visto con il Genoa nell’ultima partita.