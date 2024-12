Milan e Fonseca, la sentenza è quella peggiore: cosi ora è quasi utopia

Bruttissimo momento per il Milan e per Paulo Fonseca. I numeri sono impietosi e l’ambiente è ora in piena contestazione.

Momento difficile, peggio di cosi non poteva andare e il Milan vive uno dei peggiori momenti della sua storia. Il club rossonero stenta, anche nel giorno del suo anniversario, non è andato oltre lo 0 a 0 contro il Genoa a San Siro, i tifosi si aspettavano ben altro ma ora il rapporto tra Fonseca e i tifosi è ai minimi termini.

Il club rossonero aveva la chance di avvicinare il club alla zona Champions League, approfittando dei passi falsi di Juventus e Fiorentina ma le cose non sono andate come previsto, anzi tutt’altro. La traversa di Morata è stata la più grande occasione poi però il club ha faticato molto e il club ha avuto il controllo del gioco senza creare grandissime occasioni.

A fine gara Fonseca è apparso abbastanza ottimista ma davvero è stato l’unico, il rapporto con i tifosi è pessimo e ieri la Curva Sud ha definitivamente abbandonato squadra e società. I fischi e gli striscioni a fine match sono un segnale chiaro e ormai il tecnico sembra davvero abbandonato a se stesso, la mancata presenza della società e il solo Leao – oltre al tecnico – nel post gara lo hanno evidenziato.

Milan, Fonseca sempre più lontano: ormai lo notano tutti

Il Milan è ottavo in classifica dopo il match di ieri, persino il Bologna lo ha superato ed ora la zona Champions League dista otto punti. Lo scudetto è utopia ma al momento nemmeno si vede questo in casa rossonera. Al termine del match pioggia di fischi e la Gazzetta dello Sport sancisce il peggiore dei momenti del club rossonero, Fonseca ha vinto la sua guerra contro Theo Hernandez, relegato in panchina per tutta la gara ma ha perso contatto con la zona Champions e probabilmente anche con la squadra.

Dopo Milan Genoa Paolo Maldini ha fatto un post per ricordare l’anniversario del Milan ed ha usato parole commoventi per il club, tanti giocatori rossoneri – Theo Hernandez in primis – hanno commentato o messo mi piace alla leggenda rossonera che mai come questo momento servirebbe alla causa del club.

Il Milan arriva alle prossime sfide con l’ennesimo passo falso e nel prossimo turno andrà a Verona contro una squadra reduce dalla vittoria di Parma e che ha visto finalmente tornare entusiasmo. Ma il futuro di Fonseca è appeso ad un filo.