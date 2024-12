Milan, Leao va via a gennaio: scambio in Spagna

Il futuro di Rafael Leao è nuovamente in discussione per gennaio: dalla Spagna sono sicuri possa arrivare un’offerta importante per l’esterno

Il momento positivo del Milan impatterà stasera contro il Sassuolo in Coppa Italia. Paulo Fonseca ci tiene molto a fare bene anche in questa competizione e non farà sconti ai neroverdi, che stanno andando molto bene in Serie B e rappresentano un avversario da non sottovalutare.

Uno dei big che sarà in campo è Rafael Leao. Con le assenze di Maignan e Theo Hernandez, l’allenatore ex Roma e Lille non si priverà dell’esterno offensivo portoghese, che potrebbe seminare il panico sulla fascia sinistra rossonera. Ultimamente ha mostrato dei miglioramenti importanti sotto il profilo del gioco e della prestazione, accentrando spesso la sua posizione. Ora non può più fermarsi.

Il futuro di Leao al Milan resta un mistero

La prima parte di stagione, però, non era andata di certo così bene, accendendo delle nubi sul futuro di Leao a Milano. Il caso cooling break, qualche panchina di troppo e la sensazione di non essere così centrale nel progetto di Fonseca hanno contribuito ad aumentare i rumors sul calciomercato, dove di sicuro gli interessamenti per lui non mancano.

Ricordiamo che nell’attuale contratto che lo lega al Milan è presente una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, una cifra mostruosa che nessuno oggi sembra disposto a pagare, anche alla luce delle prestazioni altalenanti del calciatore. In Spagna, però, continuano ad arrivare voci sul fatto che una big sia pronta ad affondare il colpo per l’ex Lille.

Secondo quanto scritto da ‘El Nacional’, infatti, il Barcellona sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta importante per portare il portoghese in blaugrana già a gennaio. Di sicuro, sarebbe un fattore destabilizzante anche per Flick, ma bisogna trovare la quadratura del cerchio anche per le cifre.

Lo scambio tra Milan e Barcellona può essere una soluzione

Se il Milan dovesse impuntarsi sulla clausola, la chiusura dell’affare diventerebbe praticamente impossibile. Il Barcellona, infatti, valuta Leao meno della metà, tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Le parti potrebbero venirsi incontro e registrare una plusvalenza veramente importante inserendo una o più contropartite tecniche dalla rosa blaugrana, magari giovani che potrebbero fare comodo a Fonseca. Una cessione di Leao, secondo le informazioni che abbiamo in Italia, resta comunque improbabile a gennaio, ma servirebbe a proteggere Reijnders – a un passo dal rinnovo – dall’assalto di molte big.