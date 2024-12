Milan: lo porta Conceicao, deciso il primo rinforzo

L’arrivo di Conceicao potrebbe cambiare anche il calciomercato dei rossoneri. Il tecnico portoghese ha chiesto il primo rinforzo

Il calciomercato del Milan è pronto ad entrare nel vivo. Fino a questo momento i rossoneri hanno pensato soprattutto al campo anche perché il futuro della panchina è stato sempre a forte rischio. Ora con l’arrivo di Conceicao le cose sono destinate a cambiare. Il tecnico portoghese è pronto a dare i suoi consigli alla società su come rinforzare la squadra. Le idee sono diverse e per questo motivo nelle prossime settimane si avrà un quadro più chiaro.

Secondo quanto riferito da oggisportnotizie.com, il Milan avrebbe parlato con Mendes, agente di Conceicao, per un rinforzo nel prossimo calciomercato. Il giocatore piace molto anche al tecnico e a questo punto non è da escludere che nelle prossime settimane possa essere comunque fatto un tentativo serio. Una operazione sin da ora non facile, ma la presenza del tecnico lusitano potrebbe sbloccare il tutto e arrivare alla fumata bianca.

Prima la Supercoppa e poi i rinforzi. I prossimi giorni e le partite in programma serviranno a Conceicao di conoscere bene la rosa e capire quali giocatori andare a prendere. In questo momento le idee sono diverse e si attendono le indicazioni del tecnico per muoversi e acquistare i calciatori giusti per alzare la qualità della squadra.

L’ultimo nome accostato al Milan è quello di Antonio Silva. Per il momento il Benfica non apre alla cessione e si parla addirittura di un rinnovo con il club portoghese per poi essere ceduto in estate. Ma il suo entourage continua a lavorare per l’addio a gennaio e ci sarebbe stato un colloquio con i rossoneri visto che Conceicao lo vorrebbe in squadra. Ad oggi siamo solamente nella fase embrionale della trattativa e vedremo se nei prossimi giorni si entrerà nel vivo della trattativa oppure no.

Il Benfica chiede trenta milioni di euro per la sua cessione. Ad oggi il Milan non ha intenzione di spendere una cifra simile. Ma con il passare delle settimane non è da escludere una apertura. I rossoneri restano alla finestra e sperano di poter chiudere un colpo importante come Antonio Silva nel prossimo calciomercato.

Il Milan sfida la Juventus nella corsa ad Antonio Silva in questo calciomercato. Per il momento non ci sono particolari aperture dal Benfica, ma la sessione è lunga e imprevedibile.