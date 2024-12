Milan, manca solo la fumata bianca: nessun dubbio sulla firma del giocatore

Milan, mancano solo alcuni accorgimenti e presto la firma del giocatore sarà ufficiale: tutti i dettagli

Con l’arrivo del calciomercato invernale il Milan è alle prese, non solo con le trattative e le operazioni per portare a casa nuove pedine da immettere nelle posizioni adatte della scacchiera ma anche con potenziali rinnovi all’interno della propria rosa.

La decisione da parte del club proviene principalmente dalla qualità del gioco di alcuni di loro, maturata e constatata in campo che non ha assolutamente tradito le aspettative idealizzate nel corso della stagione. Una buona dose di fiducia che per i giocatori vale più dell’oro e che li spinge ad esternare, in ogni situazione, il meglio di sé andandosi a focalizzare sempre di più sugli obiettivi comuni.

Il club quindi starebbe lavorando per rinnovare il contratto ad uno di loro, elemento troppo prezioso per farselo strappare da altri pretendenti che soprattutto nell’ultimo periodo stanno sempre di più accentuando la loro posizione e la loro pressione. Un rinnovo che ha il sapore di certezza e di continuità, il quale dovrebbe giungere con estrema sicurezza nei prossimi giorni.

Milan, Reijnders sempre più milanista: in corso l’operazione del rinnovo

Tijjani Reijnders si sente sempre più milanista e sempre più parte integrante della famiglia rossonera tanto da voler proseguire la sua avventura con il club di Milanello, ancora per molto.

Come riportato da Tuttosport, Milan sarebbe attualmente alle prese con le trattative per il rinnovo del calciatore olandese che in questa porzione di campionato ha fatto splendere il suo talento definendosi un elemento fondamentale per la squadra di Paulo Fonseca. Una garanzia che viene appuntata in qualsiasi performance specialmente quelle di notevole rilevanza.

Lo stesso giocatore ha ammesso che l’ufficialità potrebbe giungere nei prossimi giorni con un nuovo accordo puntato fino al 2029 con adeguamento salariale incluso.

La stagione “wow” di Reijnders in rossonero

L’olandese in questa porzione di campionato sta incantando tutti i tifosi rossoneri che non attendono altro che la firma da parte del giocatore del Milan. Una stagione “wow” che lo trascina già a quota 8 reti grazie anche al miglioramento attuato nella fase realizzativa che lo porta ad accumulare questi risultati sbalorditivi.

Un jolly che per Paulo Fonseca può essere solo una ricca risorsa: posizione dietro la punta, mediana ed eventualmente un ritorno da registra in centrocampo con l’arrivo di Bennacer di ritorno questa sera contro la Roma in panca.

Insomma ovunque giochi Reijnders sarà sempre in grado di lasciarti senza parole e nel mentre che si sta innalzando il suo periodo d’oro. Il Milan è più che intenzionato a tenerselo stretto ed a scacciare via ogni malvagio che abbia voglia di portarselo con sé. Dopotutto Tijjani Reijnders si sente sempre di più milanista.