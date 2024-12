Milan, non solo Leao: altri due infortunati dopo Verona

Il Milan torna al successo e Fonseca salva la panchina: ma c’è più di un problema dopo la vittoria del Bentegodi

La vittoria ottenuta sul campo dell’Hellas Verona porta in dote qualche brutta notizia per il Milan: c’è più di una preoccupazione per Paulo Fonseca.

Il successo conquistato al ‘Bentegodi’ di Verona rappresenta una iniezione di fiducia e di serenità per il Milan di Paulo Fonseca. La vittoria, arrivata grazie al gol di Tijjani Reijnders, ha permesso ai rossoneri di tornare a conquistare i tre punti in campionato dopo due turni a secco. Una vittoria preziosa che ha permesso a Paulo Fonseca di allontanare malumori e nuove voci di un possibile esonero.

La gara del ‘Bentegodi’, però, ha portato in dote anche qualche brutta notizia al Diavolo. Alla mezz’ora di gioco, infatti, Rafael Leao è stato costretto alla sostituzione per infortunio. Un’assenza pesante per il Milan: il portoghese ha alzato bandiera bianca a causa di un risentimento muscolare a carico del flessore della gamba sinistra. L’ex Lille e Sporting Lisbona è stato sostituito da Theo Hernandez con i rossoneri che sono poi riusciti a conquistare l’intera posta in palio grazie al gol di Tijjani Reijnders su assist di Youssouf Fofana.

Milan, preoccupa non solo Rafael Leao

A fine partita il tecnico rossonero Paulo Fonseca ha esternato ottimismo circa le condizioni di Rafael Leao, spiegando: “Sembra che non sia niente di speciale. Probabilmente si è fermato in tempo e ha chiesto il cambio per non rischiare”.

Il tecnico rossonero ha poi rivelato: “Rafa mi ha detto che non era niente di particolare, credo che potremmo averlo contro la Roma”. E a proposito della partita con la Roma, Paulo Fonseca si è detto ottimista circa le possibilità di avere a disposizione anche Christian Pulisic: “Ma vediamo nel corso della settimana”.

Oltre allo statunitense, per il match con i giallorossi di Claudio Ranieri dovrebbero recuperare anche Ismael Bennacer e Luka Jovic. Discorso diversi, invece, per Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek. Salvo clamorose sorprese, entrambi daranno forfait per il match con la Roma. Paulo Fonseca spera di poterli recuperare per la sfida di la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita contro la Juventus in programma il 3 gennaio.