Milan Stella Rossa, ecco le scelte ufficiali di Fonseca: deciso il sostituto di Pulisic

Paulo Fonseca ha effettuato le scelte ufficiali per la sfida in programma ormai tra meno di un’ora contro la Stella Rossa.

Tra circa un’ora il Milan scenderà in campo a San Siro contro la Stella Rossa, la prima di tre delicate sfide in chiave qualificazione Champions League. Con tre vittorie il club rossonero riuscirebbe infatti a garantirsi la Top 8 di questo nuovo format e si garantirebbe cosi il raggiungimento del primo grande obiettivo stagionale.

Dopo la sconfitta dello Gewiss Stadium contro l’Atalanta ora il Milan vuole reagire e ci si aspetta una forte reazione di orgoglio, fondamentale per il proseguo della stagione e per il futuro di Paulo Fonseca, con questa sera che andrà in scena il primo match dopo l’infortunio di Christian Pulisic, uscito per infortunio a Bergamo e che dovrà restare fermo fino alla fine del 2024.

Fonseca ha le idee chiare e metterà la miglior formazione possibile, un tris di vittorie porterebbe i rossoneri a quota 18 punti in classifica e quindi ci sono grandi aspettative per il club che parte nettamente favorito. Fonseca sostituirà Pulisic con l’inglese Loftus Cheek, nel ruolo di equilibratore e sarà fondamentale per i rossoneri capire come ci sarà il nuovo asset.

Milan Stella Rossa, ecco le formazioni ufficiali

Il Milan ha scelto la formazione ufficiale del club rossonero, Fonseca rimette Calabria sulla fascia destra mentre al centro conferme per la coppia composta da Gabbia e Thiaw con Theo e Leao sulla sinistra, davanti alla difesa i soliti noti con Fofana e Reijnders e Musah ancora sulla destra, preferito invece a Chukwueze. In attacco sempre Morata e il club non può assolutamente sbagliare. La Stella Rossa di Belgrado è a 3 punti in classifica, è nelle retrovie ma sogna l’impresa per mantenere speranze di raggiungere la qualificazione Playoff. Ecco le formazioni ufficiali del match:

MILAN: Maignan, Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez, Fofana, Reijnders, Musah, Loftus Cheek, Leao, Morata. All. Fonseca

STELLA ROSSA: Gutesa, Mimovic, Dijga, Spajic, Seol, Krunic, Elsnik, Silas, Maksimovic, Felicio Milson, Ndiaye. All. Milojevic

Insomma una gara già decisiva nella stagione del Milan con Fonseca e i calciatori rossoneri che non possono sbagliare per puntare con decisione uno dei primi grandi obiettivi stagionali.