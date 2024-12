Milan, vertice per il nuovo attaccante: trasferimento in prestito

Il Milan si muove anche sul calciomercato e si è concretizzato un vertice per decidere il futuro dell’attaccante: l’affare si può concludere in prestito

Il destino del Milan passa anche dal calciomercato, lì dove la squadra potrebbe essere adeguata alle esigenze di Paulo Fonseca, dopo diversi mesi in cui ha imparato a conoscere il gruppo rossonero. Ancora il passo non è quello atteso e neanche la continuità, visto che ieri è arrivato un altro stop contro l’Atalanta, ma si sta costruendo un futuro brillante, che passa anche dall’alchimia di squadra.

Certo, l’arrivo di nuovi acquisti potrebbe essere un fattore decisivo. Diverse zone del campo hanno bisogno di ricambi di prima qualità, che potrebbero fare la differenza a lungo termine nel club meneghino. Attenzione anche alla situazione in attacco, che potrebbe cambiare non poco nel prossimo futuro.

Il Milan ragiona sulla composizione dell’attacco: le valutazioni

La scorsa estate si può dire che dalle parti di Milanello abbiano vissuto un passaggio epocale, dato che si è concretizzato l’addio a Olivier Giroud, l’uomo dello scudetto, e al suo posto è stato scelto un bomber con altrettanta leadership ed esperienza nel cuore del reparto offensivo.

Stiamo parlando ovviamente di Alvaro Morata, lo spagnolo specializzato in movimenti e lavoro per la squadra, che però non è un goleador in grado di garantire i trenta gol a stagione che servirebbero a una big. Per questo, negli ultimi giorni è stato ipotizzato addirittura che il Milan acquisti un altro centravanti e lo affianchi allo spagnolo, in modo da avere più peso offensivo.

Alle spalle dell’ex Juventus, ci sono Abraham e Jovic, senza considerare Camarda, che ancora non sta avendo tutto lo spazio che in tanti vorrebbero. Per quanto riguarda l’inglese, ogni discorso è rinviato al termine della stagione, e dovrà farsi trovare sempre pronto per meritarsi la conferma. Il serbo, invece, è al passo d’addio con il Milan che vorrebbe liberarsi di un ingaggio pesante.

Jovic si avvicina all’addio al Milan: vertice in casa Torino

Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, è andato in scena un vertice tra Urbano Cairo, Paolo Vanoli e il direttore tecnico Davide Vagnati per parlare dell’arrivo di un nuovo attaccante.

Tra i nomi valutati c’è anche quello di Jovic, ma il bomber ex Fiorentina potrebbe arrivare solo nel caso in cui il Milan aprisse alla cessione in prestito a gennaio. Non è un’ipotesi così remota, anche perché Moncada e Furlani si libererebbero di un ingaggio pesante.