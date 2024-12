Nuovo capitano del Milan: la “strana” scelta di Fonseca

Si accende dibattito su chi indosserà la fascia, nella scelta di affidare il ruolo di capitano ad un nuovo calciatore al Milan.

Perché la situazione legata a Theo Hernandez la conoscono tutti, proprio resa chiara da Fonseca, che accende appunto il tema rossonero: chi sarà il capitano del Milan?

Con Theo Hernandez in panchina, Calabria che risulta essere un separato in casa a causa della sua situazione contrattuale, ci sono gli altri elementi della rosa, da lungo tempo in rossonero e col possibile ruolo proprio da capitano. Da Gabbia passando per Maignan, con soluzioni “a sorpresa”. Una scelta però, secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, risulterebbe proprio “strana” da parte di Fonseca, dopo i trascorsi nell’annata turbolenta che sta vivendo in questa stagione.

La “strana” scelta di Fonseca: ecco il nuovo capitano del Milan

“Strana” e anche quasi obbligata la scelta di Fonseca, senza Theo Hernandez in campo. Succederà in Milan-Genoa, nella festa dei 125 anni del Milan, con un altro capitano per il Milan, senza Theo presente.

A riportare la possibilità è il quotidiano piemontese che spiega e svela quanto accadrà in occasione della festa dei 125 del Milan.

Dopo la turbolenta annata fino a questo momento, vissuta da Fonseca, potrebbe clamorosamente indossare la fascia di capitano, Rafael Leao. In occasione della partita contro il Genoa, lo scambio di gagliardetti ai 125 anni del Milan, potrebbe essere vissuto proprio da Leao.

Scelta sul capitano del Milan: era già successo

Era già successo di vedere Rafael Leao con la fascia di capitano al braccio. La cosa andrà a ripetersi, in una scelta “strana” però se si considerano i trascorsi tra lui e Paulo Fonseca, che avrebbe potuto scegliere Mike Maignan come leader con fascia al braccio. Senza dimenticare che c’è pure Gabbia in campo come possibile capitano al quale affidare la fascia. La notizia è stata anticipata e rivelata da Tuttosport, da chiarire oggi in conferenza stampa chi sarà ufficialmente il capitano del club rossonero.

Non c’è più “solo un capitano”: la situazione al Milan

“Un capitano… Un capitano… c’è solo un capitano”, cantano i tifosi sugli spalti. Ma non pare essere proprio il caso del Milan che, a rotazione, vede la fascia al braccio su diversi calciatori. A volte succede per esigenze, in altre per le scelte tecniche. In questo caso, con Theo Hernandez in panchina, la fascia di capitano sarà affidata presumibilmente a Rafael Leao. Ennesimo capitano, come già successo nel corso di questa stagione, nel precedente che lo ha visto protagonista nella gara contro il Lecce.