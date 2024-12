Ribaltone in casa Milan: cambia il mercato, arriva la decisione del club

Tutto stravolto in casa Milan. Il calciatore rossonero che sembrava ad un passo dalla cessione ora può restare in rossonero. La società sembra infatti aver cambiato idea.

Il mercato di gennaio, che avrà inizio tra meno di una settimana, può aprire scenari inattesi, specialmente in casa Milan. Sebbene la squadra di mercato non si sia pronunciata sulla necessità di acquistare, la truppa di Paulo Fonseca ha bisogno di qualche innesto, specialmente in mezzo al campo, per lasciar rifiatare Reijnders e Fofana.

Negli ultimi giorni è spuntato il nome di Cristante, mentre Samuele Ricci rimane sempre uno dei profili più apprezzati dai vertici di via Aldo Rosi così come del tecnico portoghese. Non solo innesti, la finestra imminente potrebbe regalare qualche sorpresa, portando alla partenza di alcuni insospettabili. Al momento un addio di Theo Hernandez risuona come assai improbabile, ma il francese dovrà ritrovare il più presto possibile la condizione ideale per convincere Fonseca e tornare imprescindibile negli schemi dell’allenatore ex Roma.

Movimento in uscita le cui quotazioni, a quanto detto da insistenti rumors, sono al ribasso, è quello di Tomori , adocchiato dalla Juventus così come da alcuni club di Premier. Se il difensore è destinato a partire, un altro possibile partente potrebbe fare dietrofront.

Dietrofront Milan, il calciatore può restare: Fonseca convinto dalla permanenza

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, Alex Jimenez, che fino a poche settimane fa era destinato al prestito a partire da gennaio, è sempre più vicino alla permanenza. Le ultime prove offerte in concomitanza con le esclusioni dal primo minuto di Theo Hernandez hanno convinto Paulo Fonseca, che apprezza le doti del laterale spagnolo. Per di più, tenendo conto dell’atteggiamento tenuto negli ultimi match dal francese e tutt’altro che apprezzato da Fonseca, il classe 2005 ha scavalcato le gerarchie, guadagnandosi la maglia da titolare che potrebbe arrivare anche domani sera contro la Roma.

Appaiono quindi respinte le voci di mercato che lo accostavano a club di Liga oppure al Monza, tra le società maggiormente interessate. Questo cambio di programma potrebbe addirittura coincidere con una sorte di premio per il numero 74 rossonero, che da febbraio potrebbe essere inserito in lista Champions per la fase ad eliminazione diretta.

Jimenez, in attesa del recupero a pieno regime di Theo Hernandez, è la rivelazione del Milan, che ora più che mai vuole tenerselo stretto, coltivandolo e facendolo crescere nel minore tempo possibile.