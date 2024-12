Rinnovo e firma per la cessione: spunta la clausola per l’addio

Il rinnovo non va ad escludere la cessione per quanto riguarda il calciomercato in uscita del Milan.

Il momento che sta vivendo il club rossonero in questa stagione non vede esclusioni in merito a quello che è il calciomercato con la possibile rivoluzione dei rossoneri.

Perché non ci sarebbero più i calciatori “intoccabili”, a prescindere di quella che sarà la gestione futura, con o senza Fonseca ancora in panchina. Uno di quei calciatori che sembrava essere infatti incedibile potrebbe sì rinnovare, ma lo stesso rinnovo potrebbe essere paradossalmente preludio di addio.

Calciomercato: il rinnovo può portare all’addio, spunta l’ipotesi al Milan

Si è già visto anche altrove e in altre situazioni, come ad esempio il Napoli che ha rinnovato il contratto ad Osimhen, per poi cederlo, con l’inserimento di una clausola sulla cessione.

Potrebbe anche essere che, al Milan, si stia aspettando per il rinnovo cercando di lavorare sui dettagli dello stesso contratto che firmerebbe l’esterno dei rossoneri, pronto all’addio e con futuro altrove.

Risulterebbe infatti finita l’esperienza di Theo Hernandez al Milan, secondo alcune voci che sono circolate nelle ultime settimane. Stesse voci che potrebbero vedere conferma qualora lo stesso Theo Hernandez dovesse firmare un rinnovo con una clausola sull’addio.

Firma per il rinnovo: le ultime sul futuro lontano dal Milan

La firma per il rinnovo e l’addio al Milan. Quasi un paradosso, ma la realtà delle cose, se si pensa che nonostante la situazione che sta vivendo al momento con Fonseca che continua ad escluderlo, l’agente sia andato nella sede del Milan per discutere proprio del prolungamento del contratto. Un rinnovo che potrebbe vedere infatti, negli accordi, una possibile soluzione per dire addio. Questa, attraverso una clausola rescissoria a cifre tutte da fissare o dando al Milan la possibilità di vedere una cessione di Theo Hernandez in un prestito oneroso più il diritto di riscatto. Sulle tracce di Theo ci sono due club tra i top al mondo e non è da escludere la cessione, fanno sapere da Tuttomercatoweb, nonostante le voci sul rinnovo.

Ultime su Theo Hernandez: la destinazione lontano dal Milan

Per Theo Hernandez, il rinnovo col Milan, non equivale ad una permanenza certa. Tutt’altro. Perché sulle tracce dell’ex Real Madrid c’è lo stesso club delle Merengues, che lo rivorrebbe. E oltre ai Blancos, occhio anche alla posizione del Paris Saint-Germain che, per la corsia mancina, cerca un calciatore di quel livello. E la separazione col Milan potrebbe portare all’assalto proprio per il francese.