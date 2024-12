Social scatenati contro Chukwueze: pioggia di critiche e Milan spiazzato

In estate c’era molto ottimismo sull’esterno nigeriano Samu Chukwueze. Le cose sembrano ormai precipitate per il giocatore.

Samu Chukwueze era arrivato con grandi aspettative lo scorso anno e il Milan lo ha pagato ben 28 milioni di euro con un solo anno di contratto. Uno degli investimenti più importanti di RedBird ma allo stesso tempo un affare che fino ad ora non ha mai davvero ripagato. Il Milan fatica a più riprese e Chukwueze non ha assolutamente mantenuto le attese.

Lo scorso anno Pioli usava Leao e Pulisic sulle fasce e molti criticavano il tecnico per non puntare su Samu, quest’estate c’erano grandi aspettative e Fonseca aveva puntato sul giocatore che però – eccetto un breve buon inizio – non ha mai mantenuto le attese. Oltre ad aver schierato Pulisic esterno Fonseca ha rilanciato anche Musah in quel ruolo, dimenticando – se non per questioni di emergenza – l’esterno di origini nigeriane.

Il giocatore ha preso parte alla sfida del Bentegodi contro il Verona ma ha deluso molto le aspettative e in queste ore sono arrivate pioggia di critiche sui social nei suoi confronti. Da chi considera un ‘pacco’ i 28 milioni spesi per lui a chi è andato anche più pesante e ha sottolineato che il giocatore era solo un’illusione social, un giocatore che apprezzavamo solo grazie ai video di Youtube.

Milan, bufera su Chukwueze: ora che succede?

Il giocatore è stato sostituito, troppe critiche per lui e addirittura c’è chi rimpiange Messias, l’uomo che nell’anno dello scudetto ha comunque dato il suo apporto. Insomma le chance per l’esterno sono ormai sempre minori e le critiche arrivano in quasi tutte le gare; il club rossonero ha ricevuto diverse critiche in questa fase della stagione e il nigeriano è tra i più criticati in circolazione.

Nel corso del match di ieri in un paio di occasioni il Milan ha rischiato grosso per retropassaggi del giocatore, un paio di volte a Suslov e queste cose hanno fatto infuriare i tifosi rossoneri. Ormai c’è sempre meno fiducia attorno a Samu e occhio a quello che potrebbe succedere la prossima estate, la cessione non è utopia.

Il giocatore ha comunque mercato in Spagna dove Atletico Madrid e Villarreal stesso (qui sarebbe un ritorno) sono molto interessati e quindi occhio a quello che potrebbe accadere. Il futuro di Chukwueze è lontano da Milano, continuando di questo passo l’addio in estate è plausibile.