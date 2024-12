Sorprendente addio in casa Milan: non trova spazio, cessione a gennaio

Un giovane talento potrebbe a sorpresa lasciare il club rossonero durante la sessione di calciomercato invernale. Colpo di scena.

Uno dei principali problemi in questo momento in casa Milan riguarda sicuramente le fasce difensive. Theo Hernandez è l’unico big e sta mostrando un rendimento al di sotto delle attese ma non è l’unico problema, anzi la situazione è peggiore tra l’altro lato ed i rincalzi che riguardano la rosa rossonera.

La prima riserva di Theo è Terracciano, un giovane di prospettiva ma ben lontano dal livello del terzino francese e un giocatore che non viene ritenuto in grado di dare un’alternativa valida ad Hernandez. La situazione è ben peggiore poi dall’altro lato. Il Milan non convince sia nel titolare (Emerson Royal) che nella riserva con Calabria ormai sempre più indietro nelle gerarchie.

Il giovane terzino rossonero Alex Jimenez sta diventando un problema e attorno al calciatore ci sarebbe un piccolo caso. Il Milan ha riscattato il giovane dal Real Madrid evidenziando la volontà di crederci ma al momento il giocatore non è stato quasi mai utilizzato e fa parte del Milan Futuro, squadra che sta faticando in serie C. Sia Alex che il suo entourage avevano ben altre aspettative e ora ci potrebbe essere una clamorosa ipotesi per il suo futuro.

Occhio al futuro di Jimenez, può tornare in Spagna

Parliamo di un giovane molto promettente ma visto le difficoltà sulle corsie laterali il giocatore si aspettava un minutaggio diverso. Le cose non stanno andando cosi e al momento è un problema non da poco; secondo quanto riporta il giornalista di Relevo Matteo Moretto negli ultimi giorni ci sarebbero stati contatti tra il Valencia e l’entourage del giocatore che avrebbe aperto all’ipotesi di tornare in patria. Specialmente visto che Alex al Milan non sembra trovare spazio.

Al momento sottolinea Moretto il Milan ritiene il giocatore incedibile ma dal suo entourage trapela la volontà del giocatore di giocare e non ci possono essere più quindi troppi cambiamenti. Il Milan vuole blindare Jimenez ma il giocatore vuole giocare in prima squadra e quindi occhio al Valencia e bisogna monitorare questa situazione.

La società rossonera sta lanciando diversi giovani talenti in questi anni e magari Jimenez – visto le difficoltà di Calabria ed Emerson – potrebbe avere qualche chance. I tifosi gradirebbero qualche novità e occhio a cosa accade con Jimenez nelle prossime settimane.