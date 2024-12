Theo Hernandez in panchina, colpo di scena: arriva la decisione di Fonseca

Arrivano importanti novità in casa Milan. Colpo di scena e Theo Hernandez potrebbe partire dalla panchina contro il Genoa.

Il Milan di Paulo Fonseca è pronto a tornare in campo e nel weekend affronterà a San Siro il Genoa. Dopo la vittoria sulla Stella Rossa il club rossonero ha visto le dichiarazioni nel post gara, una polemica e il tecnico è apparso infastidito per l’atteggiamento di alcuni giocatori. A risentirne ora potrebbe essere anche il laterale francese Theo Hernandez.

Il giocatore francese è stato finora protagonista di una stagione piuttosto deludente, tanti errori e un rendimento molto al di sotto delle attese. Una situazione preoccupante per un calciatore che proprio in questo periodo sta trattando il rinnovo del contratto con il club rossonero e sicuramente le cifre sul quale si discute non sono consone al rendimento che Theo sta mostrando in campo.

Diversi errori in fase difensiva, poco incline ad attaccare e talvolta il giocatore è apparso svogliato. In molti, tra i tifosi, hanno mostrato perplessità sia sull’atteggiamento che sul rendimento e ci si aspetta un cambio il prima possibile. Secondo quanto riporta Sky Sport Theo Hernandez dovrebbe partire dalla panchina nel match di campionato contro il Genoa, sfida fondamentale per le ambizioni almeno di qualificazione Champions del club rossonero.

Milan-Theo Hernandez, chi gioca contro il Genoa

Il Milan non può fallire ed è fondamentale offrire una buona prestazione contro la squadra di Patrick Vieira. La società si aspetta una reazione e risultati negativi potrebbero mettere a rischio persino la posizione di Fonseca, non più certa come qualche settimana fa. L’emittente parla anche di chi potrebbe sostituire Theo contro i liguri e a dire il vero il tecnico studia tre possibilità.

La prima opzione dovrebbe essere quella di spostare Calabria sulla fascia sinistra e utilizzarlo quindi fuori ruolo. I rumors riguardo le parole di Fonseca riguardano – secondo alcuni – anche il capitano rossonero e quindi occhio a quel che succede e le possibili alternative non convincono del tutto.

Le opzioni B e C sono quelle che portano a Terracciano e ad Jimenez ma per un motivo o un altro i due non sembrerebbero convincere. Un indizio però potrebbe arrivare dal terzino spagnolo che – in questa stagione spesso in campo con il Milan Futuro – giocherà invece con la prima squadra. Quel che è certo è che Theo dovrebbe partire dalla panchina, una nuova mossa a sorpresa del tecnico portoghese.