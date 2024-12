Theo, i numeri non mentono: stagione da horror

Disastro totale per Theo: i numeri rivelano la stagione da horror.

L’esterno rossonero deve rassegnarsi ad una stagione con dei numeri completamente da film horror, soprattutto nell’ultimo periodo dove il rendimento non è neanche paragonabile ad una sufficienza.

Delusione non indifferente per tutti quei fantallenatori che hanno deciso di acquistarlo e farlo proprio pensando di aver concluso un solido affare viste e considerate le qualità e le performance trascorse del terzino francese.

Dove sarà finità la brillantezza di Hernandez? Questo se lo domandano un po’ tutti soprattutto dopo il rendimento poco soddisfacente in questa porzione di campionato. Qui non si tratta solo di Fantacalcio, ma specialmente delle performance alle quali siamo abituati imparagonabili a quelle attuali. Ormai il terzino rossonero è ufficialmente in uno stato di confusione per nulla indifferente.

Ma vediamo insieme questi numeri etichettati in maniera così spaventosa.

Fantamedia di Theo Hernandez crollata a 4,25.

Theo Hernandez durante questa fase di campionato è riuscito a conquistare solo ed esclusivamente una sufficienza il 2 Novembre nel match contro il Monza, in trasferta, terminato con il risultato di 0-1. Ieri altra tegola per il francese che si è dovuto rassegnare all’assegnazione di un misero 4,5 nel match contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini terminato con il risultato di 2-1 per i bergamaschi.

Le insufficienze accumulate da Hernandez non sono di certo terminate qui; ecco un elenco più approfondito del rendimento momentaneo del terzino rossonero.

Cagliari- Milan (09/11/2024): Voto 4

(09/11/2024): Voto Milan – Juventus (27/11/2024): Voto 5

(27/11/2024): Voto Milan – Empoli (30/11/2024): Voto 5

Per non dimenticare Fiorentina – Milan dove il calciatore ha rimediato un voto finale pari ad 1 dovuto a un rigore sbagliato, rigore causato e rosso al termine della partita che ha permesso all’esterno di beccarsi una bella squalifica della durata di due gare (Udinese e Bologna).

Per poter riparlare di un Theo in ottima forma, in grado di offrire anche bonus ai vari fantallenatori, bisogna risalire al 27 Settembre nel match Milan – Lecce. Ovviamente in base a questi numeri la sua valutazione ha subito un notevole calo: si parla di una diminuzione di circa 36 crediti.