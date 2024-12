Ultime Milan, allarme Theo Hernandez: un top club di Premier piomba su di lui

Casa Milan alle prese con trattative e possibili rinnovi: tutte le indiscrezioni su Theo Hernandez



Con l’avvicinarsi del calciomercato invernale, in atto a partire da giovedì 2 Gennaio 2025, anche in Casa Milan tutte le attenzioni sono rivolte alle possibili trattive con annessi rinnovi.

Suonano le sirene anche in Premier League dove differenti squadre del campionato inglese hanno adocchiato molteplici elementi, attualmente impegnati in Serie A, per poter riequilibrare anche loro i vari reparti delle rispettive rose.

Il calciomercato invernale si concluderà in Italia il 1° Febbraio 2025 e solo lì potremo osservare gli eventuali cambiamenti oppure i probabili colpacci del mercato.

Nel club rossonero non si parla di altro, soprattutto nei riguardi di Theo Hernandez dal momento che in questi giorni è sotto l’occhio del ciclone per quanto riguarda l’aspetto del suo futuro: vediamo qual è il top club di Premiere League che ha puntato il francese.

Theo Hernandez: zampino dello United oppure rinnovo sicuro con il Milan?

Il focus del club rossonero si accentra sulla figura del francese Hernandez lasciato fuori nella sfida contro il Sassuolo in Coppa Italia per precauzione dopo un colpo ricevuto nella partita contro l’Empoli. Il terzino potrà ritornare tranquillamente in campo per il confronto con l’Atalanta di Gasperini in programma domani 6 Dicembre ore 20:45.

Secondo quanto riporta la testata CorSport sulla figura di Theo compare lo zampino del Manchester United che è intenzionato a rivoluzionare, in una piccola parte, alcune sfaccettature della propria rosa specialmente dopo l’ennesimo infortunio da parte di Shaw. Il giocatore francese, attualmente, ha un contratto in scadenza nel 2026 ed in ogni modo il club rossonero sta tentando di controllare la situazione e le varie proposte avanzate allo stesso Hernandez. A riferire la notizia è La Repubblica.

Il direttore tecnico rossonero, Geoffrey Moncada, ha però dichiarato che le trattative per il rinnovo di Theo sono già in corso da almeno due mesi. Egli sostiene con molta sicurezza che vi è una grande propensione, da parte del francese, a rinnovare con il Milan confermando allo stesso tempo la sua voglia di restare ancora per molto nel club.