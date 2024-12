ULTIM’ORA MILAN, l’agente di Theo rompe il silenzio: l’annuncio sul futuro

Ultim’ora Milan, novità sul caso di Theo: il suo agente rompe il silenzio

Ultim’ora: non è una novità che in questi giorni il Milan sia sotto i riflettori per diverse motivazioni. Una tra queste è la situazione di Theo e nello specifico il caso sul suo futuro.

Molteplici le voci che vedevano il terzino francese completamente distaccato dal club rossonero ed altre che attendevano una conferma sul possibile rinnovo con la società.

Il rendimento del calciatore del Milan, in questa fase di campionato, è a dir poco scadente ritrovandosi così in un periodo completamente buio dal quale sta tentando di venirne fuori nel miglior modo possibile. Sicuramente le ulteriori voci sul suo conto non aiutano a riportare quel sereno nella mente di Hernandez, troppo vivide ed impetuose per lasciar perdere ed andare avanti.

Proprio nelle ultime ore l’agente del terzino ha optato per rispondere ai microfoni di “calciomercato.com” alle indiscrezioni mosse nell’ultimo periodo sul futuro del suo assistito. Vediamo insieme cos’è stato raccolto durante questa rilevante dichiarazione diretta.

Manuel Garcia Quilon “Theo vuole rimanere con il Milan e vuole rinnovare”

Nella bufera dei rumors che coglie in grosso modo il club del Milan ci pensa il procuratore di Theo Hernandez a smuovere la situazione ed a rispondere ad alcune indiscrezioni riguardanti il suo assistito. Theo Hernandez nel match di ieri contro il Genoa ha incontrato la panchina per una scelta tecnica da parte del suo allenatore Paulo Fonseca.

“La panchina di ieri? È una scelta che non gli compete e deve rispettare i compagni e le decisioni dell’allenatore. In questa stagione anche Leao è rimasto in panchina. Sono venuto per parlare di questioni fiscali del contratto di Theo. Per quanto riguarda il rinnovo, non ne abbiamo parlato di questo tema quest’oggi” asserisce Manuel Garcia Quilon, agente sportivo del terzino francese.

“Lo abbiamo già detto diverse volte ma lo ripetiamo ancora adesso. Theo vuole rimanere al Milan e vuole pertanto rinnovare il contratto con il club rossonero” chiosa così il procuratore mettendo a tacere alcune voci che proiettavano lo stesso Hernandez fuori dagli schemi del Milan e dalla possibilità di discutere su un possibile rinnovo.

Dopo una carrellata di prestazioni – aspettative bruciate e rumors sul suo futuro placati, forse sarà la volta in cui Theo Hernandez ritroverà la serenità e la lucidità dentro e fuori dal campo ritornando a ripercorrere le performace di un tempo. Attualmente, però, sembra davvero confermato l’anno peggiore per il terzino francese sin dalla sua prima volta in rossonero.