Verso Milan-Roma, regalo di Natale per Fonseca: il rossonero torna a disposizione

Sotto l’albero Paulo Fonseca troverà un rossonero al rientro dall’infermeria. In vista del big match tra Milan e Roma, il portoghese potrà riaverlo a disposizione.

La vittoria – decisamente molto sofferta – contro l’Hellas Verona al Bentegodi, permetterà al Milan e a tutti i suoi tifosi di passare un Natale più sereno. Venerdì sera i Rossoneri hanno trovato tre punti preziosissimi che permetteranno alla squadra di arrivare con la mente in po’ più sgombra alla super sfida di domenica prossima contro la Roma.

Il 29 dicembre, nell’ultima partita dell’anno, Paulo Fonseca incontrerà il suo passato con la speranza di chiudere il 2024 nel migliore dei modi. I capitolini, che anche più del Milan stanno vivendo una stagione complicatissima, sembrano essere in ripresa dopo l’arrivo di Claudio Ranieri e cercheranno in tutti i modi di rovinare il Capodanno rossonero.

Nel mirino del Diavolo non può che esserci la vittoria. Pe farlo i Rossoneri potranno, inoltre, contare su un rossonero in più: sono arrivate buone notizie dall’infermeria con un giocatore che rientrerà dopo un lungo stop. Contro la Roma, infatti, Fonseca potrà finalmente riaverlo tra i convocati.

Chi si rivede contro la Roma: in panchina ci sarà anche Bennacer

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella lista dei convocati per la sfida contro la Roma tornerà ad esserci anche il nome Ismael Bennacer. L’algerino ha ormai messo alle spalle il grave infortunio, con conseguente operazione, al polpaccio che lo ha costretto a restare ai box per diversi mesi. Nei giorni scorsi l’ex Empoli è tornato ad allenarsi con il resto della squadre e, salvo sorprese inattese, domenica a San Siro ci sarà anche lui.

Si tratta di un rientro anticipato di circa 2-3 settimane, rispetto ai 4 mesi di stop previsti. La stagione di Bennacer potrebbe, dunque, cominciare a tutti gli effetti visto che al momento l’algerino ha collezionato appena un’ora di gioco contro il Torino alla prima giornata di campionato.

È chiaro che riavere a disposizione il classe ’96 sarà un importante upgrade per Fonseca che potrà finalmente avere più alternative a centrocampo. Il ritorno di Bennacer potrebbe, inoltre, cambiare la strategia sul mercato: se infatti l’algerino dovesse lasciare soddisfatto Fonseca, la priorità per gennaio non sarebbe più un acquisto a centrocampo. Il Milan potrebbe decidere di concentrarsi maggiormente sulla fascia destra. In quel caso, però, si dovrebbero prima concretizzare la cessione di Chukwueze o Okafor.