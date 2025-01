Abraham non convince: il sostituto dalla Serie A arriva per 25 milioni

Il calciomercato del Milan passa per il ruolo dell’attaccante e con Abraham che non convince, ecco la soluzione dalla Serie A.

Una soluzione che ha un valore economico di 25 milioni di euro e, come riferiscono da TMW, è quella che viene presa da parte del club che procederà verso la cessione di Tammy Abraham. Da capire se nell’immediato oppure no perché, il centravanti che piace a tutte le big principali del nostro campionato, non è tra i cedibili del club che in una buona stagione che sta vivendo, non vuole privarsi del proprio bomber.

Il Milan in questo momento sta cercando di capire se Santiago Gimenez può arrivare subito o a fine stagione. Da sistemare, c’è la situazione in ogni caso per l’attacco perché i 12 gol di Morata e Abraham, complessivi e in due, non bastano più ai rossoneri che se dovranno tagliare un attaccante, lo faranno nel nome dell’inglese, rispedendolo alla Roma. Stessa Roma che è consapevole di doversi riprendere l’attaccante ex Chelsea, ma con l’intento poi di cederlo di nuovo.

Abraham ai margini: il sostituto dalla Serie A

Protagonista del mercato del Milan è il reparto offensivo perché con Abraham che non convince, c’è l’intento di andare verso un nuovo centravanti.

Trattenendo Morata e alternandolo ad un altro nove perché Abraham verrà rispedito lontano dai rossoneri, per giocare di nuovo in Capitale. Da capire se poi la Roma, che si libera anche di Shomurodov col possibile approdo al Venezia, accoglierà a braccia aperte o meno il mancato riscatto del giocatore milanista che potrebbe salutare già a gennaio.

Il Milan non riscatterà infatti Abraham e a fine stagione, la certezza ad oggi, pare sia quella di vedere l’inglese lontano dai rossoneri. Un addio che obbliga il Milan a scegliersi un nuovo attaccante per il presente e per il futuro.

Non solo Gimenez: duello di mercato con la Roma per il sostituto di Abraham

Centravanti cercasi per il Milan. E per lo stesso, si farà “duello di mercato” con i giallorossi, che pure vorranno sostituire Abraham. Non solo il nome di Santiago Gimenez, centravanti che il Milan cerca di piazzare per 40 milioni circa, almeno per la passata stagione. Sia Roma che Milan, per dare un vice-Dovbyk e vice-Morata rispettivamente per i due club, sono sulle tracce di Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese che è visionato attentamente anche da Luciano Spalletti per un ruolo in Nazionale da nove puro, in alternativa a Mateo Retegui che in questo momento sembra intoccabile per la Nazionale azzurra.

Ultime Milan: dove giocherà Abraham?

Salutando il Milan, potrebbe salutare anche la Serie A il calciatore inglese che ha vissuto soltanto “sprazzi” di buoni livelli e sicuramente non al Milan. Almeno questo, stando a ciò che si è visto in questi sei mesi in rossonero. Il tap-in nella finale di Supercoppa l’unica nota positiva di un periodo difficile passato a Milano per il centravanti ex Chelsea che, a quanto pare, saluterà la Serie A per ritornarsene proprio in Premier League. Sulle sue tracce il West Ham e l’Aston Villa. Ai Villains potrebbe essere “ritorno a casa”.