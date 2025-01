Addio Calabria, il Milan volta pagina: scelto il sostituto dalla Serie A

Il Milan è già alla ricerca di un sostituto per Davide Calabria, che è ormai destinato a salutare il Milan. L’erede del terzino gioca in Serie A.

La vigilia della super sfida tra Juventus–Milan, seconda semifinale di Supercoppa Italiana in ordine cronologico, coincide con l’apertura del calciomercato invernale. Una sessione in cui il Milan dovrà rinsaldare la squadra per tentare la risalita, ma le richieste sono cambiate rispetto a pochi giorni fa. La società di via Aldo Rossi dovrà affidarsi alla lista dei desideri stilata dal nuovo tecnico Sergio Conceiçao.

Milan alla ricerca di occasioni sul mercato: il possibile erede di Calabria

Ancora da stabilire in che reparto si concentreranno le ricerche, ma almeno un rinforzo potrebbe arrivare sia per la difesa che per il centrocampo. Da qualche mese a questa parte l’osservato speciale è Mosquera del Valencia, centrale che potrebbe arrivare specialmente in caso di cessione a stretto giro di Fikayo Tomori, il cui futuro però dipende da come il nuovo allenatore giudicherà l’ex Chelsea. Grande incertezza anche per Davide Calabria, la cui trattativa per il rinnovo è sempre più in gelo. A sostituire il laterale potrebbe essere Gabriele Zappa.

L’attuale capitano del Milan è in scadenza nel giugno 2025 e già da queste settimane qualche club potrebbe accordarsi con il laterale cresciuto nel vivaio rossonero. Qualora il numero 2 salutasse Milanello da qui a inizio febbraio (questa la speranza della società per monetizzare ed evitare di perderlo a zero) si aprirebbero le porte ad un arrivo dell’esterno del Cagliari, come riportato da tuttomercatoweb.com, che lo scorso 9 novembre ha condannato Leao e soci al pareggio con una doppietta da sogno.

Milan, se parte Calabria tentativo per Zappa: la situazione

Nonostante i due gol siglati nel match terminato sul 3-3 alla “Unipol Domus”, non è da escludere che la Milano rossonera sia una meta gradita per il numero 28 di Davide Nicola, che ha affermato di essere tifoso milanista. Al momento appare difficile un trasferimento nel mercato invernale, specialmente per un calciatore importante negli schemi della formazione sarda.

Tuttavia, molto può dipendere dalle sorti di Davide Calabria, che anche a causa dei numerosi infortuni patiti negli ultimi mesi ha perso il posto. Sono lontani i tempi in cui il legame tra il laterale e il Milan sembrava indissolubile. Mai come ora le strade di quel ragazzo che ha dedicato tutta la carriera, almeno fino ad ora, al rossonero.