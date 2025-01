Addio Leao, offerta monstre per il portoghese: la risposta del Milan è da non credere

A pochi giorni dalla fine del mercato arriva la clamorosa offerta per Rafael Leao: la risposta del Milan spiazza tutti.

Il gong che sancirà la fine di questa sessione di mercato invernale si avvicina. Lunedì 3 febbraio, allo scoccare della mezzanotte, ogni trattativa dovrà essere ultimata e in casa Milan il lavoro sembra essere ancora molto. Dalla cessione di Morata all’arrivo di Gimenez, passando dal futuro ancora tutto da scrivere di Tomori, Pavlovic e Calabria.

Nelle ultime ore, però, anche un altro calciatore rossonero sarebbe finito nel mirino di un altro club: Rafael Leao. Per l’attaccante portoghese sarebbe infatti arrivata un’offerta monstre da parte di un club arabo, pronto a fare follie per portare in oriente il talento dell’asso rossonero.

Milan, l’Al-Nassr ci prova per Leao: offerta da 100 milioni per il portoghese

L’Al-Nassr vuole fare sul serio per Rafael Leao. Dopo aver ricevuto il no da parte di Mitoma del Brighton, il club arabo avrebbe bussato alla porta del Milan per provare a strappare il sì per il calciatore portoghese. A differenza di quanto trapelato in mattina (si parlava di un’offerta tra i 70 e gli 85 milioni di euro), l’Al-Nassr, secondo quanto riportato dai colleghi de L’Equipe, sarebbe arrivato ad offrire addirittura 100 milioni di euro per il numero 10 rossonero.

Nonostante l’offerta monstre, la squadra di Stefano Pioli avrebbe comunque trovato il muro del club milanese, non disposto a provarsi della sua stella in questa sessione di mercato. L’unico modo per convincere non solo la società di via Aldo Rossi sarebbe quello del pagamento della clausola da 175 milioni di euro presente nel contratto del portoghese, ma anche l’ex attaccante del Lille ad accettare la destinazione, cosa che per il momento lontana. Il mercato in Arabia, per di più, chiuderà questa sera, 31 gennaio.

Milan, Shevchenko duro con Leao: “Deve dare molto di più”

Le prestazioni di Rafael Leao, però, non convincono tutti gli addetti ai lavori. Tra questi Andrij Shevchenk che, intervistato dai colleghi de La Stampa, ha commentato la stagione che sta vivendo il club rossonero, focalizzando l’attenzione anche sul numero 10 portoghese:

“Se Leao vuole essere un giocatore importante e segnare la storia del Milan, deve dare molto di più. La qualità non si discute, ma non è un leader. Può diventarlo, ma solo se si prende la responsabilità. Il punto è: la vuole?”

Nonostante una stagione molto difficile per il Diavolo, però, Leao continua ad essere un elemento quasi imprescindibile per la squadra e i numeri parlano per lui: 8 gol e 7 assist realizzati in questa prima parte di stagione nonostante tanti alti e bassi. Numeri che certificano la centralità della stella portoghese.