Addio Milan, decisione presa: il rossonero va via a gennaio

Conclusione amara per il bomber in rossonero: in partenza già in questa sessione invernale di calciomercato

Il Milan prosegue le trattative di calciomercato in attesa di occasioni giuste, sia in entrata che in uscita. C’è un attaccante che, arrivato con grandi speranze e altrettante incognite, è ormai un corpo estraneo in un progetto tecnico che non lo contempla più. I dettagli della sua avventura rossonera raccontano di un legame mai davvero sbocciato, di un ruolo marginale e di occasioni mancate.

Ora il Milan è pronto a voltare pagina, e l’addio a gennaio è sempre più probabile, visto anche il desiderio del calciatore di giocare di più ed essere di nuovo protagonista. Si tratta di Luka Jovic, il serbo giunto a Milano come una scommessa dell’ultimo giorno di mercato. Scommessa, però, definitivamente persa: si trova oggi al centro delle strategie di uscita della dirigenza.

Jovic-Milan: storia giunta al capolinea

La sua avventura con la maglia numero 9, che pesa sulle spalle come un’eredità maledetta, non ha mai preso il volo. Un bottino di prestazioni opache e minuti giocati col contagocce non ha giustificato neppure lontanamente il suo ingaggio da 3 milioni di euro netti all’anno.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan non vede più un futuro per Jovic, e sta cercando di liberarsi di un ingaggio che rappresenta un fardello più economico che tecnico. La via preferita sarebbe quella dello svincolo: una risoluzione consensuale del contratto che permetterebbe ai rossoneri di risparmiare almeno parte dell’esborso previsto fino al termine della stagione.

C’è però un problema: trovare una nuova casacca per il centravanti serbo non è così immediato. La società lo ha proposto a club come Monaco e Siviglia, ma la risposta non è stata esattamente calorosa. Entrambe le squadre, pur apprezzando il talento che Jovic ha mostrato in passato, non sembrano entusiaste all’idea di investire su un giocatore che non ha più brillato da quando ha lasciato l’Eintracht Francoforte.

Coincecao ha deciso: Jovic fuori dal progetto

Per il Milan, il tempo stringe e l’urgenza di fare spazio nella rosa aumenta, anche per alleggerire la pressione sul bilancio. Sergio Conceiçao ha già tracciato il solco tattico della seconda metà di stagione: il serbo non è parte del progetto. L’addio sembra inevitabile, resta solo da capire in che modo e con quali tempi.

Se il mercato offre sorprese, lo sapremo presto. Intanto, la maglia numero 9, che da troppo tempo non regala gioie ai tifosi milanisti, aspetta un nuovo erede, nella speranza che sia la volta buona.