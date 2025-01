Asse Milan-Roma: deciso lo scambio, c’entra Saelemaekers

Si intensificano i contatti tra giallorossi e rossoneri. Prende ipotesi la possibilità di una operazione con il coinvolgimento del belga

Tra i giocatori che stanno facendo molto bene in questa parte di stagione c’è sicuramente Saelemaekers. Il belga, arrivato in prestito con diritto di riscatto, è forse la nota più lieta per quanto riguarda la Roma e i giallorossi, come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, lavorano per cercare di individuare i giocatori giusti per convincere i rossoneri a lasciarlo partire. Le prestazioni dell’esterno potrebbero portare Moncada e Furlani a valutare con attenzione un suo ritorno.

Ma Ghilsofi da tempo punta alla conferma di Saelemaekers durante il calciomercato estivo. Per farlo non basta solamente una proposta cash, ma l’idea della Roma è quella di mettere sul campo una contropartita di assoluto livello. L’ultima parola spetterà direttamente al Milan e vedremo se i rossoneri accetteranno questa proposta oppure si assisterà ad un passo indietro e si riporterà il belga alla corte di Saelemaekers.

Calciomercato Milan: scambio con la Roma, chi arriva in rossonero

Il futuro di Saelemaekers potrebbe essere ancora lontano dal Milan. Le prestazioni di livello stanno portando la Roma a valutare una sua conferma e per questo motivo i giallorossi sono al lavoro per trovare una soluzione. Non sarà semplice per i giallorossi convincere i rossoneri, ma Ghisolfi ha una idea molto chiara e farà un tentativo per strappare il sì del duo formato da Moncada e Furlani.

L’ipotesi che la Roma dovrebbe avanzare nel prossimo calciomercato estivo è quella di mettere sul piatto una offerta cash più il cartellino di uno tra Abraham e Cristante. Nonostante l’inglese abbia realizzato la rete decisiva in Supercoppa, i piani del Milan per l’attacco sono diversi e quindi il centrocampista potrebbe essere la carta giusta. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che non ci sono assolutamente certezze.

La volontà della Roma è comunque quella di riuscire a trattenere Saelemaekers nel prossimo calciomercato e si proverà a fare di tutto per convincere il Milan. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo cosa succederà in futuro e se i rossoneri apriranno alla possibilità di privarsi del belga.

Mercato Milan: la Roma insiste per Saelemaekers

La Roma non molla la pista Saelemaekers ed è pronto a sedersi ad un tavolo con il Milan in ottica calciomercato estivo. Per il momento l’ipotesi è quella di uno scambio, ma sul calciatore sono in corso le riflessioni del caso e questi saranno sciolti solamente al termine della stagione.