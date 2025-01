Calciomercato, intreccio Milan-Lazio: si chiude con la clausola

Milan e Lazio si ritrovano in un vero e proprio intreccio sul calciomercato: i due club italiani possono chiudere l’operazione grazie alla clausola

Il calciomercato del Milan sta entrando nel vivo proprio in questi giorni, quelli in cui si dovrà stabilire il futuro di Marcus Rashford, ma anche puntellare gli altri reparti, alla ricerca dei profili giusti per migliorare la rosa a disposizione di Sergio Conceicao. In attesa di capire in quale direzione andrà l’inglese, attenzione anche a un altro profilo.

L’intreccio con la Lazio è servito e anche per il calciomercato di gennaio, ma occhio alle evoluzioni anche per giugno, con la clausola rescissoria che potrebbe cambiare tutto per concludere l’affare.

Tanti dubbi in difesa e occhio alla Lazio

Le esigenze della Lazio si intrecciano con le necessità del Milan di rinforzare la difesa. E non è affatto impresa semplice a questo punto del mercato. Marco Baroni avrebbe ancora bisogno di un nuovo centrale, un uomo di grande stazza fisica, capacità atletiche e forte nei duelli che possa blindare la sua retroguardia.

La situazione è ancora più ingarbugliata in casa rossonera, visto che l’attuale composizione potrebbe essere rivista al netto di diverse operazioni in uscita che potrebbero incidere parecchio sulle scelte societarie. Nelle scorse ore, si è parlato di un possibile addio di Pavlovic, ma attenzione anche un possibile ritorno di fiamma della Juventus per Tomori.

Ad ogni modo, Milan e Lazio hanno individuato un profilo in comune per migliorare la rosa ed entrambe potrebbero accelerare l’affare nei prossimi giorni.

Milan e Lazio a duello per il difensore: occhio alla clausola

Il nome di Cristhian Mosquera piace davvero tanto al Milan, che è stata data vicina al difensore già negli scorsi giorni. Peccato che giovane perno del Valencia non sia per nulla solo nelle mire dei rossoneri, anzi.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, anche la Lazio ha effettuato un sondaggio e vorrebbe regalare a Marco Baroni un nome di primo piano in difesa. Mosquera avrebbe dovuto rinnovare con il Valencia, ma non c’è ancora alcun accordo per quanto riguarda la clausola rescissoria, che gli spagnoli vorrebbero oltre 30 milioni, il calciatore a 25.

L’operazione non è semplice e sarebbe riferita soprattutto alla prossima estate, ma la sfida tra Milan e Lazio sta già entrando nel vivo e ora i biancocelesti vogliono il sorpasso.