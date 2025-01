Calciomercato Milan, colpo a centrocampo: rinforzo dalla Serie A

Il mercato riserva sempre sorprese, e il Milan vuole regalarne una a mister Conceicao: il gioiellino della Serie A è vicinissimo

C’è un talento che brilla a pochi chilometri dalla Madonnina. Un giovane centrocampista il cui nome ha iniziato a circolare con sempre maggiore insistenza nei corridoi di Casa Milan. Non ha ancora conquistato le prime pagine dei giornali, come i grandi colpi del mercato invernale, però chi lo conosce bene sa che potrebbe rappresentare un investimento di prospettiva e qualità per il futuro rossonero.

Un talento francese con radici nel calcio fisico e tecnico d’Oltralpe, ma già ben ambientato nel calcio italiano, dove ha saputo farsi notare per dinamismo, intelligenza tattica e capacità di giocare palla al piede.

Secondo il Corriere dello Sport, il Milan lo ha individuato come il profilo ideale per rinforzare il centrocampo. Il suo nome è Warren Bondo, classe 2003, una delle giovani gemme del Monza targato Berlusconi e Galliani.

Bondo, qualità e quantità a servizio del Milan: la trattativa si accende

La caccia al mediano non è una novità per i rossoneri. Conceicao ha bisogno di alternative fresche e giovani, soprattutto dopo una prima metà di stagione in cui la rotazione si è rivelata troppo corta in alcuni momenti chiave. Bondo, con la sua capacità di coprire più ruoli in mezzo al campo, rappresenterebbe un innesto strategico: un giocatore in grado di crescere accanto ai titolari e diventare, magari, una risorsa decisiva in futuro.

Il Milan sa, però, che strappare Bondo al Monza non sarà un’impresa semplicissima. La società brianzola, sotto la guida esperta di Adriano Galliani, non ha alcuna fretta di privarsi del suo giovane talento. Si parla di una valutazione intorno ai 10 milioni di euro, cifra importante per un ragazzo di soli 21 anni che ha ancora molto da dimostrare.

I rossoneri studiano l’affare: ipotesi prestito fino a giugno

La chiave per sbloccare l’affare potrebbe essere un’offerta strutturata: magari un prestito con obbligo di riscatto o l’inserimento di bonus legati a obiettivi futuri. Se l’operazione non dovesse concretizzarsi a gennaio, il Milan potrebbe comunque restare alla finestra fino a giugno.

Intanto Bondo continua a lavorare sotto gli occhi attenti di Galliani , ma il richiamo del Diavolo potrebbe presto diventare troppo forte per essere ignorato. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il giovane centrocampista vestirà il rossonero già in questa sessione, o se bisognerà aspettare ancora. Ma una cosa è certa: il Milan ha messo gli occhi su Bondo e quando il Diavolo chiama, resistere è sempre difficile.