Calciomercato Milan, dopo Conceiçao arriva anche lui: altro colpo dal Portogallo

Assieme a Sergio Conceiçao, un altro portoghese potrebbe firmare con il Milan. Il club rossonero vuole affondare il colpo già nei prossimi giorni.

In questi mesi c’è senza dubbio una bandiera che sventola più delle altre in casa Milan: quella portoghese. I rossoneri, il cui top player assoluto è Rafael Leao, hanno iniziato la stagione con Paulo Fonseca in panchina. Dopo l’esonero dell’ex Roma, si è scelto di ripuntare sul Portogallo affidando la guida tecnica a Sergio Conceiçao.

I primi giorni del nuovo tecnico rossonero sono stati praticamente perfetti: Inter e Juventus al tappeto con due clamorose rimonte e ottava Supercoppa Italiana messa in bacheca. L’ex allenatore del Porto ha già convinto tutti, con il Milan che parla sempre di più portoghese. Ora, assieme a Conceiçao, dal Portogallo potrebbe arrivare anche un nuovo innesto.

Il Milan mette le ali: per la fascia il primo nome è quello di Trincao

Da qualche ora i tifosi del Milan sono in trepida attesa, con la speranza di ricevere notizie positive riguardo l’affare Marcus Rashford. Il fenomeno inglese è senza dubbio il grande sogno del club, ma di certo non l’unico. Secondo quanto riportato, infatti, dalla Gazzetta dello Sport, l’altro grande obiettivo rossonero per gennaio si chiama Francisco Trincao.

Il Milan infatti, in attesa di chiarire il futuro di Okafor e Chukwueze, vorrebbe rinforzare le proprie fasce e il portoghese potrebbe fare al caso giusto. Il classe ’99 dello Sporting Lisbona, dopo le esperienze poco esaltanti al Barcellona e al Wolverhampton, è tornato a brillare in Portogallo e ora vuole riprendersi la scena in uno dei top campionati europei.

Milan-Trincao, la chiave è Jorge Mendes

L’esterno lusitano è rappresentato da Jorge Mendes, lo stesso procuratore di Conceiçao. Il noto agente potrebbe, dunque, giocare un ruolo decisivo in una trattativa che si potrebbe scaldare nei prossimi giorni. Il cartellino del giocatore si aggira sui 25 milioni di euro, una cifra non esorbitante che il Milan potrebbe decidere di spendere anche grazie agli introiti arrivati dalla vittoria della Supercoppa.

Resta da capire se la trattativa per Trincao sia slegata dall’eventuale arrivo di Rashford. Chiudere per entrambi i giocatori è senza dubbio molto complesso, ma Conceiçao sembra essere stato molto chiaro: priorità alle fasce. In attacco il portoghese potrebbe restare con Morata e Abraham, mentre sulle corsie laterali chiede uno sforzo sul mercato. Magari con qualche cessione il doppio colpo potrebbe divenire realtà.