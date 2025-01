Calciomercato Milan, ecco l’attaccante: è un ex Serie A

L’attacco resta un tema caldo in casa Milan. Il club rossonero potrebbe aver trovato l’innesto giusto per rinforzare il reparto: si tratta di una vecchia conoscenza della Serie A.

Il Milan è decisamente uscito con le ossa rotte dall’Allianz Stadium. Il Diavolo non è sembrato mai all’altezza di una Juventus che invece ha dimostrato di volere a tutti i costi i tre punti. Soprattutto nel secondo tempo, dove sono poi i maturati i due gol vittoria dei bianconeri, i ragazzi di Sergio Conceiçao non sono mai stati pericolosi.

La sconfitta di ieri pomeriggio ha confermato i limiti di una squadra ancora troppo fragile. Nel post partita Conceiçao ha criticato duramente l’atteggiamento della sua squadra. Nelle prossime ore dovranno essere fatte molte riflessioni, non dimenticando ovviamente anche il mercato. È chiaro che il club rossonero abbia bisogno di rinforzi.

Colpo in attacco: offerto Beto al Milan

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra le priorità della dirigenza rossonera c’è anche quella di regalare a Conceiçao un nuovo attaccante. Secondo la Rosea, nelle scorse ore al Milan sarebbe stato offerto anche Beto. L’ex Udinese, attualmente in forza all’Everton in Premier League, non convince però il Diavolo che sarebbe alla ricerca di altri profili.

Il centravanti portoghese ha dimostrato di poter dire la sua nel campionato italiano, ma per caratteristiche non sembra combaciare con quello che cerca il Milan. Il classe ’98 è infatti molto simile a Morata e Abraham, mentre il club rossonero vorrebbe virare su profili più “leggeri”. La trattativa, ormai sfumata, per Marcus Rashford ne è la conferma.

L’obiettivo di Conceiçao è solo uno: Joao Felix

L’affondo su Kyle Walker ha chiuso le porte ad un arrivo in rossonero di Rashford (si può tesserare solo un britannico). Adesso, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome in pole position è quello di Joao Felix. Il portoghese piace molto a Conceiçao che lo avrebbe chiesto espressamente alla dirigenza.

Un assist importante sulla buona riuscita dell’affare è l’agente del giocatore: Joao Mendes, lo stesso di Conceiçao. L’ostacolo principale riguarda, però, la formula. Il Milan punta ad un prestito con diritto di riscatto, mentre il Chelsea – che lo ha acquisto solo la scorsa estate per ben 52 milioni di euro – vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo.

Ovviamente il Milan non può permettersi un tale investimento. L’interesse è concreto, ma andrà trovata una quadra sulla formula. Non si tratta sicuramente di un’impresa semplice, ma nemmeno impossibile.