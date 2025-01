Calciomercato Milan: sorpresa dall’Empoli

Moncada e Ibrahimovic potrebbero chiudere un colpo inaspettato in Serie A. Il giocatore piace ed è legato ad una possibile partenza

Il Milan continua ad essere molto attivo sul calciomercato. Dopo il ko contro la Dinamo Zagabria, i dirigenti hanno iniziato a dare vita ad una sorta di rivoluzione con l’obiettivo di riuscire a dare una svolta alla stagione. Le cessioni di Morata e Camarda sono praticamente definitive, ma non si dovrebbe finire qui. Sono altri i giocatori in uscita e tra loro, secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche Tomori. In caso di offerta importante il centrale potrebbe dire addio.

Una partenza che costringerebbe il Milan ad andare a prendere un difensore e a quel punto il profilo è destinato ad essere uno giovane. C’è un nome che piace molto ai rossoneri in questo calciomercato e gioca nell’Empoli. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che alla fine si possa comunque fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Milan: via Tomori, chi arriva al suo posto

Il destino di Tomori è lontano dal Milan soprattutto se dovesse arrivare una proposta importante. Il difensore non sembra più rientrare nei piani di Conceicao, ma in casa rossonera non c’è nessuna intenzione di privarsene a cuor leggero. Motivo? Non è assolutamente facile andare a prendere un sostituto di livello in pochi giorni. Ma davanti ad una offerta irrinunciabile non è da escludere che si possa arrivare al via libera e andare con forza su un centrale giovane e di prospettiva.

Il nome in cima alla lista di Moncada è quello di Goglichidze. Il centrale dell’Empoli è cercato da molte big in questo calciomercato, ma i rossoneri potrebbero balzare in pole position in caso di cessione di Tomori. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e quindi vedremo se nelle prossime ore si potrà accendere questa pista oppure no.

Di certo Goglichidze è un nome da tenere in considerazione in casa Milan per gli ultimi giorni di calciomercato. La pista potrebbe accendersi soprattutto in caso di partenza di Tomori e vedremo cosa accadrà.

Mercato Milan: Goglichidze resta un obiettivo

Goglichidze resta un obiettivo del Milan per questo calciomercato. In caso di un rinvio all’estate, non sarà assolutamente semplice per i rossoneri andare a prendere il calciatore vista la concorrenza di Juventus, Inter e delle altre big europee.