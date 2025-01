Milan, Moncada torna su un vecchio pallino: contatti avviati!

Il Direttore Tecnico del Milan deciso a tornare su un suo vecchio pallino, contatti avviati per il giocatore.

Nella Milano rossonera sale la tensione in vista della partita di questa sera contro il Girona. Alle 21:00 al “Meazza” i rossoneri ospiteranno gli spagnoli per la settima giornata di Champions League. Una sfida importante in ottica qualificazione diretta agli ottavi di finale, soprattutto per evitare gli insidiosi playoff di febbraio. La squadra sarà chiamata a dimostrare il proprio valore in seguito alla sconfitta subita in campionato per mano della Juve. Nel frattempo la società resta attiva sul calciomercato con diversi obiettivi da portare a Milano e alcune possibili cessioni da finalizzare.

Mercato-Milan, per la difesa piace Disasi del Chelsea

Il club di Via Aldo Rossi non si sta muovendo solo per un terminale offensivo, ma sonda anche diversi difensori nell’eventualità di una partenza di Pavlovic. Il serbo è in uscita e se dovesse partire servirebbe un quarto centrale.

Moncada e la società nelle ultime ore avrebbero individuato un nuovo profilo, si tratta di Axel Disasi del Chelsea. Il 26enne vorrebbe lasciare Londra per trovare più spazio, ma allo stesso tempo Maresca (il suo allenatore) lo vorrebbe con sé fino a giugno. Altra complicazione è la concorrenza, soprattutto estera, sul ragazzo francese. Il classe 1998 ha però un costo abbastanza elevato considerando che il suo valore di mercato è di circa 30 milioni di euro.

L’alternativa è Goglichidze dell’Empoli, ma va considerato che Disasi è un pupillo di Moncada da tempo. Nei prossimi giorni ne sapremo di più, ma il tutto si sbloccherà dopo l’eventuale partenza di Pavlovic.