L’Amministratore Delegato rossonero, Giorgio Furlani, ha individuato il prossimo colpo del mercato del Milan, il giocatore ha già detto sì.

In casa Milan ci si prepara alla prossima partita di Champions League in programma questa sera. Alle 21:00 il Diavolo ospiterà il Girona per la settima giornata della coppa dalle grandi orecchie. Un match cruciale per il futuro rossonero nella competizione, con la zona che permetterebbe il passaggio diretto agli ottavi a solo un punto. Un vero e proprio crocevia per il futuro della stagione del Milan che, visto l’andamento in campionato, è chiamato a fare bene in Europa. Con una vittoria oggi e altri tre punti nell’ultima giornata contro la Dinamo Zagabria la squadra di Conceicao avrebbe molte possibilità di saltare gli insidiosi playoff di febbraio.

Gimenez cede alle avance del Milan: il bomber ha detto sì!

Mentre la squadra prepara i prossimi impegni sul campo, la società di Via Aldo Rossi rimane attiva sul mercato. L’AD Furlani ha individuato il prossimo obiettivo e la volontà è quella di anticipare la concorrenza chiudendo la trattativa nei prossimi giorni.

Come riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Milan ha un accordo di massima con l’attaccante del Feyenoord Santiago Gimenez. Il classe 2001 vuole sposare il progetto del Diavolo ma manca il via libera da parte del club di Rotterdam, deciso a tenere il suo gioiellino fino a giugno. I rossoneri invece vorrebbero anticipare la concorrenza portandolo a Milano già in questa sessione di mercato. La Rosea scrive che nelle prossime ore l’agente del giocatore farà presente la Feyenoord la volontà del suo assistito di approdare al Milan.

Gimenez in Olanda guadagna meno di un milione netto a stagione e anche per questo motivo, in Via Aldo Rossi, è il preferito per rinforzare l’attacco. L’ex Cruz Azul è arrivato in Europa per 6 milioni di euro e ora il suo valore di mercato si aggira intorno ai 40 milioni, cifra chiesta dagli olandesi per lasciare partire l’attaccante. Un investimento importante dunque per i rossoneri, che aspettano le cessioni di Emerson e Pavlovic per poi provare l’assalto al classe 2001.

Milan-Gimenez, ecco l’attaccante del futuro

Come detto in precedenza il Milan sta spingendo per Santiago Gimenez, attaccante che con la maglia del Feyenoord ha all’attivo 62 gol e 14 assist in 103 presenze.

Nonostante la giovane età, stiamo parlando di un giocatore dal potenziale enorme. Cattivo sotto porta, bomber vero e abile nel gioco aereo nonostante l’altezza di 1,83m. Giocatore dal piede mancino esploso nella scorsa stagione con 23 reti in campionato e con una discreta esperienza europea. Insomma, l’identikit sembra quello giusto, non resta che portarlo in rossonero.