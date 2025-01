Caos Milan, frattura con Conceicao! Il rapporto è ai minimi storici

Sono giorni molto pesanti per il Milan. Nel mirino c’è soprattutto Sergio Conceicao e il suo rapporto con la squadra: l’indiscrezione non lascia tranquilli i tifosi.

Il gennaio del Milan era iniziato nel migliore dei modi: vittorie contro Inter e Juventus e Supercoppa Italiana in bacheca. L’impatto di Sergio Conceicao è stato pressocché perfetto, ma nel giro di poche settimane il declino è stato inesorabile. Il Diavolo è tornato ad essere quello degli scorsi mesi, però con un clima nello spogliatoio ancor più disastroso.

Giorno dopo giorno sono, infatti, aumentati i problemi tra il tecnico portoghese e la squadra rossonera. Gli ultimi litigi con Calabria e Morata ne sono la conferma. L’addio quasi certo del centravanti spagnolo, concretizzatosi in poche ore, non è di certo casuale. La sensazione è che Conceicao non abbia più la fiducia della squadra.

“Rapporti logorati” tra Conceicao e alcuni big: la situazione in casa Milan

Nelle scorse ore Repubblica ha sganciato una vera e propria bomba, facendo il punto su quello che è il clima in casa Milan. Dopo la sconfitta con la Dinamo Zagabria, tutta la squadra è stata convocata a Milanello dalla dirigenza e dal confronto è emersa una chiara frattura con Conceicao. Oltre a Morata, il cui rapporto con Conceicao era ai minimi storici già da qualche giorno, anche altri big avrebbero dati segnali di insofferenza.

Il noto quotidiano parla di “rapporti logorati” anche con Theo Hernandez e Christian Pulisic. A far discutere sarebbe soprattutto il modus operandi di Conceicao, decisamente troppo duro secondo i giocatori.

È una situazione, dunque, complicatissima in casa Milan. Secondo Repubblica, però, nel mirino della squadra non ci sarebbe solo Conceicao. I senatori rossoneri non vedrebbero di buon occhio neanche un dirigente in particolare.

Nervi tesi anche con Ibrahimovic: dopo la Dinamo urla con gli ex compagni

Il poco feeling sarebbe, infatti, esteso anche a Zlatan Ibrahimovic. Il dirigente svedese, subito dopo la sfida contro la Dinamo Zagabria, avrebbe avuto un durissimo scontro con alcuni ex compagni con le urla che sono state sentite anche al di fuori dello spogliatoio.

In bilico, oltre al futuro di Conceicao, ci sarebbe perciò anche quello di Ibrahimovic. La società si starebbe, infatti, guardando intorno con il profilo di Francois Modesto, attuale ds del Monza, tra i principali candidati. Insomma, ore bollenti nell’ambiente rossonero: domenica alle 18.00 ci sarà il derby contro l’Inter, ma al momento nella testa di squadra e società si sembrano essere ben altri problemi.