Caos Theo e Leao in casa Milan: lo ha fatto anche Conceicao

Si sta disputando in questi minuti la sfida di campionato tra Milan e Parma. Sorprende una scelta del tecnico rossonero Sergio Conceicao.

Un primo tempo che farà molto discutere quello tra Milan e Parma, una sfida terminata con il risultato di 1 a 1 ma che ha visto i rossoneri in netta difficoltà. Il club ospite è passato in vantaggio grazie ad una magia di Cancellieri – a segno anche all’andata – e il Milan ha trovato il pari solo grazie ad un grave errore di Suzuki, autore di una follia con fallo su rigore ai danni di Morata. Dal dischetto Pulisic ha pareggiato i conti ma ci sono tante cose che non vanno all’interno del club rossonero. Sui social sono letteralmente ‘impazziti’, specialmente contro due giocatori rossoneri in particolare. Ancora una volta potremmo dire.

Milan Parma, decisione ufficiale di Conceicao

Ancora una volta una brutta prestazione da parte di Theo Hernandez e Rafa Leao, totalmente assenti nel primo tempo del match. Theo scivola e gioca con leggerezza in occasione del primo gol, Leao manca di incisività e la squadra sembra essere in difficoltà da questo punto di vista. Per questo Conceicao ha fatto una scelta sorprendente all’intervallo di gioco. Decisione che in passato ha preso anche l’ex tecnico rossonero Paulo Fonseca.

Dopo soli 45 minuti di gioco Conceicao ha tolto Rafa Leao e Theo Hernandez, sostituiti da Bennacer e da Bartesaghi, alla seconda presenza stagionale. Una scelta sorprendente e che ha diviso il web tra chi ha apprezzato l’ennesima bocciatura dei due campioni rossoneri a chi ha criticato la scelta quasi di ‘difendersi’ in casa. Insomma c’è tanta amarezza in casa Milan.

Milan Parma, preoccupa anche Morata

Una giornata finora non positivissima per il Milan che perde anche Fofana in vista del derby per squalifica e vede ancora numerose polemiche attorno ad Alvaro Morata. L’attaccante rossonero non convince, lo spagnolo è stato chiamato tantissime volte in fuorigioco e davanti alla porta è tutt’altro che letale. Per lui l’ennesima bocciatura.

Dopo circa 10 minuti della ripresa il tecnico ha fatto altri due cambi, togliendo Fofana e Morata e inserendo al loro posto Chukwueze e Abraham. Il club rossonero sembra attaccare e fare meglio, ma sui social i tifosi sembrano infuriati per l’ennesima prestazione di alcuni giocatori, anonima.

E tra i tifosi c’è chi sottolinea le parole di Scaroni nel pre gara, il dirigente ha allontanato Gimenez o meglio non ha parlato di trattativa chiusa e con questo Morata c’è molto da rammaricarsi. Manca ancora molto al termine di questa gara ma – comunque vada – ci sono ancora tantissime cose su cui discutere.