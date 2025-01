Caso Ultras, arriva la sentenza pesantissima: il verdetto dell’indagine

Novità importanti per quanto concerne l’inchiesta Ultras. È infatti arrivato una sentenza pesantissima frutto dell’indagine sulla curva del Milan.

Zagabria, dopo Riyadh, può rappresentare un altro traguardo per il Milan. Dopo aver alzato al cielo dell’Arabia Saudita la Supercoppa Italiana, siamo giunti ad un altro crocevia per la stagione rossonera. Un’annata che sicuramente non sta dando le risposte attese in campionato, ma che nelle coppe può dare soddisfazioni. A partire dalla notte del “Maksimir”, dove il Diavolo può assicurarsi il posizionamento tra le prime otto della mega classifica di Champions League e la conseguente qualificazione agli ottavi.

Milan a Zagabria per entrare nel G8: Conceiçao vuole centrare un altro obiettivo

Nel frattempo, a casa Milan tengono banco altre questioni. Tra queste spicca il calciomercato, giunto ormai alla volata finale. Prima del gong di lunedì prossimo la società proverà a portare a Milano Santiago Gimenez. Ma la sessione in corso non è l’unico punto all’ordine del giorno in via Aldo Rossi. È ancora caldo il tema “Doppia Curva”, indagine aperta nell’autunno scorso sul tifo organizzato di Inter e Milan. Un’inchiesta che guarda da vicino anche Emis Killa, cantante nonché noto sostenitore rossonero.

Il rapper, avente rapporti stretti con uno dei capo ultras arrestati Luca Lucci, non potrà assistere ad incontri di calcio dal vivo, come affermato da “Il Corriere della Sera”. Il questore di Milano Bruno Megale ha ordinato il Daspo per tre anni per Killa, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli. Lo scorso 30 settembre, infatti, la perquisizione nell’abitazione del rapper in gara a Sanremo 2025 aveva riportato il sequestro di un arsenale composto da sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente, un taser e quasi 40mila euro in contanti.

Inchiesta Ultras, Daspo per Emis Killa: decisivo il rapporto con Luca Lucci

Negli anni Emis Killa è stato molto vicino alla Curva Sud, tanto da aprire assieme all’ultrà Fabiano Capuzzo una Barberia a Monza. Ma non solo. Altri episodi sono finiti sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti, tra cui l’indagine per un pestaggio ad uno steward eseguito, tra gli altri, proprio del cantante, in occasione di Milan-Roma di Europa League dello scorso 11 aprile 2024.

Più volte, inoltre, il rapper è stato immortalato assieme a Lucci, come ad esempio nello skybox di “San Siro” durante la prima gara di campionato con il Torino, o anche il 26 dicembre 2022 a casa dell’ultrà allora ai domiciliari per la cena di Natale.