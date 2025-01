Clamoroso Milan, altro addio shock oltre Tomori: c’entra l’arrivo di Walker

Non solo Fikayo Tomori. Il Milan potrebbe clamorosamente dire addio ad un altro mammasantissima. Ad influire direttamente sarebbe l’arrivo di Kyle Walker.

Correre ai ripari per evitare di scivolare sempre più in basso in classifica. Sono passati circa venti giorni dall’inizio del calciomercato e, dopo una fase di studio, il Milan, bisognoso di rinforzi dopo qualche passo falso di troppo nonostante il cambio in panchina, sta per chiudere l’affare Kyle Walker. Il difensore vince quindi il testa a testa con un avversario storico anche in campo in numerosi derby di Manchester, Marcus Rashford. Ma l’impressione è che, dopo l’arrivo del perno del City, il Diavolo non si fermerà.

Milan, Walker in arrivo: ma c’è una cessione a sorpresa in vista

Walker non sarà quindi l’unico innesto in entrata. In via Aldo Rossi si fanno riflessioni sul conto di Joao Felix, attaccante ai margini del progetto di Enzo Maresca al Chelsea. Ma il portoghese non è l’unico pallino nella lista di Furlani , che vogliono rinforzare un reparto, composto da Abraham e Morata, che finora non ha brillato. Lente d’ingrandimento puntata anche sul capitolo cessioni. Alle voci di un possibile addio di Tomori destinazione Juventus si sono aggiunte anche quelle riguardanti Emerson Royal.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Galatasaray ha intavolato i contatti con la dirigenza rossonera per il terzino brasiliano. L’asse con il club turco, già interessato a Calabria nei mesi scorsi, sembra caldo e i contatti sono già stati avviati. Ad influire è senza dubbio l’approdo a Milanello di Walker, terzino di ruolo e all’occorrenza anche centrale. Qualora l’inglese mantenesse la sua posizione naturale, si aprirebbero le porte per un addio da quella parte.

Galatasaray, occhi su Emerson Royal: contatti in corso, la situazione

Tra i neo acquisti della scorsa sessione di mercato, Emerson va sicuramente annoverato nella categoria dei rimandati. Qualche distrazione difensiva di troppo, unita ad un apporto in fase offensiva non eccezionale, stanno facendo riflettere la società, consapevole dell’imminente ufficializzazione della trattativa Walker. Per ora quello del Galatasaray è solamente un approccio, ma in Turchia la finestra invernale chiuderà il 13 febbraio.

Tutto il tempo, quindi, per il club di Istanbul di valutare alternative o, viceversa, intensificare i colloqui con i vertici rossoneri. Una retroguardia, quella del Milan, che potrebbe essere oggetto di una mini rivoluzione, se considerato anche l’accostamento di Tomori al Milan e un Pavlovic da registrare.