Clamoroso Milan, cessione di lusso possibile: l’annuncio di Di Marzio stravolge tutto

In casa Milan continuano i lavori sul mercato in uscita oltre che su quello in entrata: possibile cessione di lusso nelle prossime ore.

Il brutto passo falso contro la Dinamo Zagabria ha completamente stravolto i piani del Milan. Una sconfitta che avrebbe fatto emergere le diverse fratture presenti nel gruppo squadra, portando la dirigenza rossonera a compiere una rivoluzione di mercato in questi ultimi giorni a disposizione.

Dopo aver praticamente ultimato la cessione di Alvaro Morata al Galatasaray in prestito con obbligo di riscatto a circa 10 milioni di euro complessivi, il club rossonero continua a lavorare sul fronte cessioni. Occhi puntati su Fikayo Tomori, con l’interesse della Premier League cresciuto esponenzialmente nelle ultime ore

Milan, il Tottenham insiste per Tomori: gli Spurs sono in pole per l’inglese

Sono ore frenetiche quelle che sta vivendo il Milan. Dopo la sconfitta di Zagabria il mercato del club rossonero ha subito una forte accelerazione, sia in entrata che in uscita. Sul fronte cessioni un nome da tenere sott’occhio in questi ultimi giorni di mercato, secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, è quello di Fikayo Tomori, già vicino alla Juventus nelle scorse settimane.

Il difensore inglese ha diversi estimatori in Premier League e la dirigenza rossonera sarebbe aperta ad un suo addio. In queste ultime ore, il Tottenham starebbe insistendo per provare a portare Tomori a Londra a titolo definitivo, superando anche la concorrenza dell’Aston Villa, interessato solamente ad un’operazione in prestito. Per l’inglese si tratterebbe di un ritorno in Premier League, dove ha già collezionato 27 presenze con la maglia del Chelsea.

Milan, stallo nella trattativa con il Feyenoord per Gimenez: l’alternativa è Lucca

In casa Milan la trattativa più calda rimane però quella per Santiago Gimenez. Sempre secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossonero non avrebbe ancora chiuso per l’attaccante del Feyenoord e il sorteggio di Champions League (Milan e Feyenoord si affronteranno nei play-off) avrebbe complicato l’affare che però non sembra per il momento essere a rischio.

Come dichiarato dal tecnico del club olandese, la volontà del Feyenoord sarebbe quella di trattenere Gimenez fino al termine della stagione ma la volontà di trasferirsi in rossonero da parte del messicano dovrebbe fare la differenza. In caso di mancato accordo nelle prossime ore, il Milan potrebbe virare su Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese. La mancata chiusura della trattativa per Gimenez blocca, per il momento, il passaggio di Alvaro Morata al Galatasaray.