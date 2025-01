Milan scatenato: rinforzo anche dal Chelsea

I rossoneri sono molto attivi sul calciomercato. Moncada e Ibrahimovic si preparano a chiudere un altro colpo di assoluto livello

È un Milan che ha intenzione di prendersi la scena in questi ultimi giorni di calciomercato. Dopo una prima parte di sessione in attesa anche a causa del cambio allenatore, i rossoneri stanno iniziando a chiudere diverse operazioni sia in entrata che in uscita. L’idea che ha preso piede ormai da qualche giorno in società è quella di una sorta di piccola rivoluzione anche per diverbi con Conceicao. Quindi via Morata, Calabria e forse Tomori e dentro diversi rinforzi.

Secondo le informazioni di Tuttosport, il Milan potrebbe chiudere un colpo a sorpresa in questi ultimi giorni di calciomercato dal Chelsea. Il giocatore piace molto ai rossoneri e sono in corso tutti i contatti per arrivare alla fumata bianca. Manca davvero poco al gong e quindi si attendono novità già nelle prossime ore. Ma si può parlare di una pista davvero calda.

Calciomercato Milan: colpo dai ‘Blues’, i dettagli

Le ultime uscite stanno consentendo di sbloccare il calciomercato in entrata. Il nome in pole position è quello di Gimenez, ma i rossoneri potrebbero non fermarsi qui. C’è un profilo che piace molto a Conceicao e sul quale la società sta lavorando da tempo. Viene considerato come una alternativa al messicano, ma se si trova la formula giusta non è da escludere che possano arrivare entrambi.

Il nome in questione è quello di Joao Felix. Il Chelsea ha aperto alla sua partenza in questi ultimi giorni di calciomercato e il Milan è al lavoro per trovare la quadra. Servirà una proposta importante e quindi si parla del portoghese come alternativa a Gimenez. Ma se da Londra dovessero aprire ad una formula differente oppure si arrivasse ad altre cessioni, l’ex Atletico potrebbe arrivare a prescindere dal messicano.

I ragionamenti in casa rossonera sono in corso e presto si proverà a sciogliere gli ultimi dubbi. La certezza è rappresentata dal fatto che il Milan è molto attivo in questo calciomercato e si prepara a piazzare il colpo Joao Felix.

