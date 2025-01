Colpaccio Milan, l’ultim’ora fa sognare: accordo trovato, ora l’affare è possibile

Il talento messicano Santiago Gimenez è più vicino al Milan. Il club rossonero lavora per un colpo che sarebbe clamoroso.

Questa sessione invernale di mercato sta regalando tante sorprese con quasi tutte le big letteralmente scatenate. La Juve ha preso Gabri Veiga e Kolo Muani, il Napoli ha venduto Kvaratskhelia ma lavora per chiudere il prima possibile per un sostituto ed anche il Milan è attivissimo. Il club rossonero ha già chiuso per Kyle Walker ma non ha alcuna intenzione di fermarsi qui ed anzi lavora per trovare un colpo che avrebbe del clamoroso: ormai ne parlano tutti, ovviamente il nome in questione è il bomber del Feyenoord Santiago Gimenez.

Gimenez Milan, l’affare ora è più vicino

La priorità del club rossonero è fare un attaccante visto le difficoltà del reparto offensivo e la volontà di Sergio Conceicao di poter provare un numero nove. Per questo Gimenez intriga, il messicano è reduce dalla grande prova contro il Bayern Monaco in Champions League e la società vede in lui l’obiettivo numero uno per l’attacco. Non è facile, manca una settimana o poco più alla fine del mercato, ma vi sono buoni segnali.

Come riporta Sky Sport il club rossonero ha già trovato l’accordo con il giocatore per un contratto pluriennale, indizio che l’attaccante è più vicino. Smentiti quindi i rumors che volevano Gimenez deciso a restare fino a fine anno con il giocatore che aprirebbe cosi a trasferirsi nel club rossonero per diventare il bomber di riferimento.

Svolta Milan, si lavora per chiudere con Gimenez

Questi ultimi giorni di mercato serviranno al club rossonero per provare a strappare un colpo che sarebbe assolutamente di grandissimo livello. La società sta lavorando anche alle uscite e abbiamo già parlato dei possibili addii di Jovic, Okafor e Chukwueze e magari da queste uscite il club potrebbe finanziare le risorse necessarie per acquistare l’attaccante nordamericano.

In questa fase della stagione il Milan ha evidenziato alcune offensive e spesso la squadra ha trovato difficoltà nel centravanti con Abraham e Morata che non hanno mai davvero convinto. Serve un giocatore che faccia reparto sia nel 4-3-3 che eventualmente nel 4-4-2 e Gimenez ha le caratteristiche adatte per questo ruolo.

Testa però ora al campionato con i rossoneri che non possono più sbagliare dopo il ko di Torino contro la Juve ed ora serve una bella prestazione e i tre punti contro il Parma.