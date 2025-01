Colpo di scena Milan: la scelta di Conceiçao sorprende tutti

Colpo di scena da non credere in casa Milan. Conceiçao va verso una scelta ben precisa, decisione che spiazza i tifosi rossoneri.

La Champions League è il miglior modo per dimenticare la delusione provata sabato sera, in uno scontro diretto che potrebbe condannare il Milan. I rossoneri sono sempre più lontani dal quarto posto, distante ben otto lunghezze. Il k.o. rimediato all'”Allianz Stadium” rischia di essere nocivo non solo a livello di classifica, ma soprattutto a livello di morale della squadra di Conceiçao. Per far tornare quel fuoco che il tecnico portoghese pretende dai suoi, non c’è alternativa: vincere mercoledì contro il Girona.

Milan, solo un obiettivo: superare il Girona e avvicinarsi alle prime otto

L’ex Porto è chiamato a terminare il percorso nella massima competizione europea avviato egregiamente da Paulo Fonseca. Gli ultimi due appuntamenti possono proiettare il Milan tra le prime sedici d’Europa, ma occorre ottenere un doppio successo tra dopodomani e il prossimo 29 gennaio. Questo Diavolo non può permettersi distrazioni, specialmente guardando alle assenze pesanti in vista della gara contro gli spagnoli, L’impegno di Champions potrebbe coincidere con il rientro tra i titolari di Strahinja Pavlovic.

Per ritrovare una sfida in cui il serbo è stato schierato dal primo minuto bisogna tornare al 3 dicembre scorso, data di Milan-Sassuolo, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A causa di qualche errore di troppo, Pavlovic ha perso terreno nelle gerarchie prima di Fonseca e successivamente di Conceiçao. La squalifica di Fikayo Tomori e l’infortunio di Malick Thiaw impongono scelte forzate all’ex Porto. La coppia titolare sarà quindi composta dall’ex Salisburgo e da Matteo Gabbia, retroguardia già vista contro il Venezia lo scorso 14 settembre

Milan-Girona, Pavlovic torna dal primo minuto: scelte forzate per Conceiçao

Una prova del nove, quindi, per il numero 31 rossonero, che deve guadagnarsi la fiducia di Conceiçao a suon di buone prestazioni. Sorpresa anche per quanto riguarda le fasce, in particolare sulla destra. Potrebbe infatti esserci un testa a testa tra Calabria ed Emerson Royal, quest’ultimo al centro di recenti rumors di mercato in direzione Turchia, precisamente al Galatasaray.

Con ogni probabilità Conceiçao non riavrà Pulisic, ancora alle prese con l’affaticamento muscolare. Ci sarà spazio, almeno per uno spezzone di gara, per Alvaro Morata, che oggi si è allenato in gruppo e potrebbe insidiare Abraham, titolare sabato contro la Juventus. Tutto lascia pensare che il turnover sarà molto limitato, per ipotecare un obiettivo che può sbilanciare la stagione rossonera.