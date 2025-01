News Milan, Conceiçao sorride a metà: le ultimissime dall’infermeria

Sorriso a metà per Sergio Conceiçao in vista della penultima giornata di Champions League. Aggiornamento dolceamaro per il tecnico dall’infermeria di Milanello.

Meno di sette giorni fa, nell’intervista pre partita di Como–Milan, Sergio Conceiçao aveva bloccato sul nascere una domanda sulla sfida precedente, pareggiata con il Cagliari, con la seguente asserzione: “Quella partita è già passata, siamo concentrati sull’impegno imminente”. A distanza di circa una settimana, immaginiamo che l’allenatore abbia ripreso la frase citata per spronare i suoi a dimenticare il k.o. rimediato a Torino contro la Juventus, in vista di un appuntamento decisivo per la Champions.

Milan, resettare e ripartire: il diktat di Conceiçao verso il Girona

La penultima giornata vedrà il Diavolo protagonista a “San Siro” contro il Girona. Un eventuale successo proietterebbe il Milan tra le prime otto classificate, evitando i playoff che rischiano di essere letali. Di sicuro il post sconfitta con la Signora non sarà stato leggero per i rossoneri, rimproverati dal tecnico anche ai microfoni di DAZN. Un richiamo necessario per scuotere i suoi e arrivare con la giusta attitudine alla prossima sfida, in cui Conceiçao ritroverà un titolarissimo, ma dovrà fare a meno di alcuni giocatori.

Nella seduta svolta oggi a Milanello si registra il rientro in gruppo di Alvaro Morata, squalificato contro la sua ex squadra per la quinta ammonizione rimediata nel recupero della 19esima giornata contro il Como. Sempre contro i lariani, lo spagnolo aveva rimediato un affaticamento muscolare. Il problema fisico non impedirà all’attaccante di essere convocato per la gara di mercoledì, contrariamente a Christian Pulisic. Malgrado siano state escluse lesioni, il numero 11 ha lavorato nuovamente a parte. Le chance di vedere lo statunitense nella lista degli arruolati di Conceiçao, al momento, sono ridotte all’osso.

Milan-Girona, rientra Morata ma Pulisic non ce la fa: gli aggiornamenti

Oltre a questo doppio aggiornamento, da segnalare anche il ritorno di Noah Okafor al centro sportivo ad una ventina di chilometri da Varese. Dopo la telenovela che ha visto sfumare il trasferimento al Lipsia, lo svizzero è tornato ad allenarsi con i compagni nella giornata odierna.

Rimane da valutare se Conceiçao deciderà di reintegrare il numero 17 nell’organico o se, viceversa, le sorti dell’attaccante non cambieranno, specialmente in caso di arrivo di Joao Felix, primo nome nel taccuino di mercato dell’organigramma di via Aldo Rossi.