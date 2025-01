Colpo Milan in prestito, lo porta Kvaratskhelia: sorpresa rossonera

Il Milan valuta alcuni nomi per il reparto offensivo e occhio quindi anche ad una possibile sorpresa per il reparto offensivo.

Dopo la vittoria di Como il Milan si prepara al big match in programma nel weekend contro la Juventus. Entrambe le squadre sono impegnate sul mercato, servono rinforzi e tra le altre cose le due dirigenze lottano anche per rinforzare la rosa su obiettivi comuni. Uno degli obiettivi che piace a Juve e Milan è sicuramente Marcus Rashford, giocatore in uscita dal Manchester United e oggetto del desiderio di diversi club europei. Non solo Rashford perchè ci sono delle alternative e il club rossonero ha un piano A ed un piano B, con conseguenti altri acquisti.

Affare Milan, il piano che ‘aiuta’ Walker

Il Milan per regolamento può acquistare solo uno tra Kyle Walker e Marcus Rashford. L’attaccante dello United – per esigenze di squadra – è la prima scelta ma non è facile battere la concorrenza e sono al vaglio anche alternative. Tra queste c’è anche l’ipotesi di prendere un altro attaccante e chiudere subito Walker che darebbe affidabilità e ulteriori garanzie per un reparto difensivo molto giovane e che soprattutto sulla fascia destra non convince.

In ogni caso serve un rinforzo in attacco e la pista nuova – spuntata nelle ultime ore – arriva direttamente da Parigi. Il club francese ha una rosa ricca e forse possiamo dire colma di talento e serve quindi cedere qualcuno, il Milan – dopo che anche la Juve ha chiuso per Kolo Muani – valuta un nome piuttosto interessante per l’attacco.

Occhio Milan, costa oltre 50 milioni e arriva in prestito

Oltre all’attacco serve anche un’ala destra, un giocatore di fantasia e che può dare ricambi a Pulisic. Da questo punto di vista Chukwueze non intriga Sergio Conceicao e la società pensa al prestito del giovane talento del Psg Jeremy Doue. Il club francese ha pagato 50 milioni al Rennes ma il giocatore non è titolare ed ora rischia di restare davvero ai margini del club.

Il Psg ha chiuso la pratica relativa a Kvicha Kvaratskhelia, un colpo da novanta per Luis Enrique e un rinforzo piuttosto importante, il club francese è consapevole che ora Doue potrebbe trovare pochissimo spazio, con la qualificazione Champions – anche ai Playoff – a forte rischio. Il Milan ci pensa, è uno dei club interessati (cosi come il Rennes stesso) ma la società francese ha le idee chiare.

Doue rappresenta un forte investimento e tutti ci credono molto, magari che il diciannovenne possa ripercorrere pian piano le orme di Kylian Mbappe. Per questo il club francese lo cede solo in prestito secco, anche eventualmente al Milan. I rossoneri pensano cosi a questa opportunità di mercato.