Milan, spunta un nuovo problema: la società riflette, sarebbe la prima volta

La vittoria contro il Como non ha sbloccato le cose in casa rossonera. Il club lavora anche al mercato e il Milan ha un nuovo problema.

Non una bellissima prestazione ma in casa Milan si lavora anche al calciomercato. Il club rossonero ha le idee chiare sul da farsi, la vittoria contro il Como ha calmato le acque in chiave classifica ed ora Sergio Conceicao e i tifosi attendono rinforzi. Le prossime ore saranno decisive per chiarire il caso Rashford ma il tecnico rossonero gradirebbe un paio di rinforzi, il centravanti del Manchester United è la priorità ma ovviamente servono anche uscite. Sia per questioni di bilancio che per questioni di liste visto che la lista è completa e non puoi solo comprare.

Milan, ne sono in troppi: le ultime

Il reparto offensivo del Milan è davvero pieno e l’arrivo di Rashford ingolferebbe le cose in chiave lista. L’inglese farebbe compagnia a Jovic, Okafor, Abraham e Morata solo per il ruolo di prima punta senza dimenticare (non in chiave lista) il baby prodigio Camarda che comunque sta subentrando nelle ultime gare e lo abbiamo visto anche in quel di Como.

A complicare le cose ci si è messo il trasferimento di Noah Okafor che era ormai cosa fatta al Lipsia ma che invece è saltato dopo le visite mediche. Il club rossonero è in emergenza e non sono escluse soluzioni alternative, sicuramente sarebbe la prima volta nella storia recente della nostra serie A, il Milan ci pensa davvero.

Ultim’ora Milan: sono pronti a tagliarlo fuori

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto ai microfoni di Sky Sport ed ha fatto il punto su questa situazione: “Qualcosa non è andato bene nei tempi di recupero di Okafor e il Lipsia ha deciso di non andare avanti”, un problema non da poco per il Milan con Okafor che non ha un ingaggio bassissimo ma c’è un rischio serio che lo stesso Di Marzio fa presente:

“Ora c’è una problematica riguardo il trovare una squadra disposta a prendere Noah Okafor, altrimenti il club dovrà togliere Okafor dalla lista per poter prendere un altro giocatore”. Il Milan corre cosi il grosso rischio di dover pagare Okafor e tenerlo fuori lista, e quindi non a disposizione per il nostro campionato, una situazione poco comune e comunque piuttosto spiacevole.

Molto dipenderà dall’affare Rashford ma in ogni caso il Milan vorrebbe acquistare una punta in questa sessione di mercato. Conceicao vorrebbe giocare a due punte e gradirebbe giocare con un nuovo acquisto il prima possibile a disposizione.