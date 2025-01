Conceicao ha scelto il regista: sarà il primo colpo dell’estate

Il tecnico portoghese è pronto a costruire il Milan a suo piacere. E presto potrebbe ricevere un rinforzo importante per alzare il livello della rosa

La finale conquistata in Supercoppa sembra essere già un passo importante per la conferma di Conceicao. Il portoghese ha firmato un contratto di sei mesi, ma in casa rossonera l’obiettivo è quello di riuscire a costruire un progetto importante con l’ex centrocampista e le scelte che riguardano il calciomercato di gennaio sono la conferma. Ma lo sguardo dei rossoneri inizia ad essere rivolto anche verso l’estate dove l’attuale tecnico si attende un nuovo regista.

Secondo le informazioni di tmw, il Milan avrebbe già individuato il giusto rinforzo per il calciomercato estivo in quel ruolo e nelle prossime settimane si lavorerà per anticipare la concorrenza e cercare di portarlo alla corte di Conceicao. Un compito non semplice per diversi motivi viste le diverse squadre che ci sono su di lui, ma il tecnico portoghese lo ha individuato come rinforzo giusto e quindi non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire meglio come si svilupperà la situazione.

Calciomercato Milan: sì di Fonseca, arriva a luglio

Il Milan lavora con attenzione per individuare i rinforzi giusti per alzare il livello della squadra. Come spiegato in più di un’occasione, in questa stagione sono stati commessi diversi errori e per questo motivo l’obiettivo è quello di riuscire a creare una rosa in grado di poter essere ancora più forte di quella attuale oltre che naturalmente completa.

Il nome in cima alla lista per il calciomercato estivo è quello di Samuele Ricci. Il Torino ha chiuso le porte per una cessione a gennaio con il rinnovo, ma il suo addio a giugno sembra essere praticamente certo e il Milan lo ha messo come primo obiettivo per affidargli le chiavi del centrocampo. Un colpo non facile considerata la concorrenza. I rossoneri, però, sono pronti a muoversi in anticipo per provare a regalare il talento italiano a Conceicao.

Non è assolutamente una operazione semplice per diversi motivi, ma il Milan è pronta a fare un sacrificio per consentire a Conceicao di poter disporre di Ricci magari a partire direttamente da luglio.

Mercato Milan: Ricci resta un obiettivo

Samuele Ricci resta un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate. Siamo nel campo delle ipotesi, ma i rossoneri sembrano pronti ad accelerare per regalarsi un giocatore di assoluto livello a partire da luglio.