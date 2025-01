Conceiçao infiamma i tifosi: messaggio fortissimo alla squadra dopo lo sfogo post Juventus

Sergio Conceiçao manda un messaggio forte al suo Milan poco prima dell’importantissima sfida di Champions League contro il Girona.

Dopo il crollo di Torino, bisogna risalire. Alla “Scala del calcio” il Milan deve riprendere la corsa. Per proseguire il cammino in Champions League, il crocevia si chiama Girona. La serata odierna può indirizzare il percorso nella massima competizione europea, ma solamente con un successo tra le mura amiche. Lo sa bene anche Conceiçao, che dopo aver scosso gli animi nel post partita dello scontro diretto con la Juventus ha mandato un altro messaggio potente.

Milan, forte annuncio di Conceicao: segnale forte ai giocatori

Ai microfoni di “Prime Video”, il tecnico si è “ammorbidito” con le seguenti parole:

“Sono bravi, capiscono quello che ho detto e che l’ho detto non per attaccare qualcuno ma perché era la mia sensazione. L’ho detto anche a loro in spogliatoio e loro hanno capito: il primo passo è accettare quello che diciamo noi faccia a faccia e capire cosa non sta andando a tutti i livelli. A livello di aggressività e di duelli loro accettano e vogliono fare: questo per me è un segno importante.

C’è fiducia, da parte del portoghese , per la gara odierna:

“In questi due o tre giorni in cui abbiamo lavorato dopo la Juve ho sentito questo e ho buone sensazioni. Ai miei chiedo di essere squadra forte, solida. Una squadra che deve capire quando si deve sacrificare un po’ di più a livello difensivo e nei momenti in cui abbiamo la palla capire cosa fare per superare la fragilità degli avversari. Una squadra con gioia, con piacere di stare in partita. Coinvolgere anche i tifosi con la squadra: avere questa sintonia tra tifosi e squadra per me è molto importante.”

Dunque, tifosi e squadra dovranno essere un tutt’uno per dimenticare il passato, risalire la china e regalarsi altre emozioni come quelle provate in Arabia Saudita.